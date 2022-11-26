徐榛蔚連任成功 創花蓮首對夫妻皆連任縣長紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚（前左）26日晚間自行宣布當選後，與丈夫、同黨立委傅崐萁（右）展開謝票行程，2人合比愛心向支持者致意。（國民黨花蓮縣黨部提供）中央社記者張祈傳真 111年11月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）爭縣長寶座，國民黨籍徐榛蔚面對民進黨的Kolas Yotaka高分貝猛攻家族政治，加上國民黨內部紛爭，可說內憂外患，但靠著耕耘多年的民意基礎終於成功當選，寫下花蓮夫妻雙雙連任縣長的紀錄。

54歲的徐榛蔚出身桃園望族，她的父親徐振興曾連續7屆擔任桃園信用合作社理事主席、當選第2屆國民大會代表；丈夫傅崐萁擔任4屆花蓮區域立委和2屆花蓮縣長，在花蓮深耕多年、建立深厚人脈。

過去徐榛蔚以「縣長夫人」身分支持輔佐，走訪花蓮各村里，積極出席慈善活動，奠定親民形象。2016年在傅崐萁積極運作下，徐榛蔚成為國民黨籍不分區立委，踏入政壇，多次在立法院聲淚俱下，為花蓮爭取建設，令人印象深刻。

徐榛蔚跟傅崐萁2014年創下台灣自治史上首對共同參選縣長的夫妻檔紀錄；2018年徐榛蔚成功接棒成為花蓮縣長，如今連任成功，也創下花蓮首對連任縣長的夫妻檔紀錄。

徐榛蔚身段極低，走訪行程與長輩說話會蹲在地上，緊握雙手認真聆聽，也會抱著小朋友逗弄，合影、唱歌來者不拒，她學習各族原民族語、舞蹈，與族人打成一片。

2018年九合一選舉前，時任花蓮縣長傅崐萁因炒股案入監服刑，執政的民進黨指派蔡碧仲擔任代理縣長大刀闊斧改革前朝積弊；當時選舉，徐榛蔚採低調、被打壓的悲情牌策略，成功以71%得票率當選花蓮首名女縣長。

有別於傅崐萁的霸氣，徐榛蔚執政多了女性的細膩，4年來專攻婦幼、銀髮、青年創業等政策，廣設共融公園、托嬰中心及長者福利措施，頗受縣民肯定，國民黨主席朱立倫稱呼她為「媽媽縣長」，連續2屆縣長選舉對手猛攻家族政治都未能動搖群眾支持度。

這次選舉，徐榛蔚面臨對手高聲量質疑縣政缺失、攻擊家族政治，對內則面臨國民黨內提名機制引起現任議員、鄉鎮市長反彈，「反傅勢力」暗潮洶湧，確實帶來不小的壓力，但終究未能損及徐榛蔚多年建立的好形象，順利連任。（編輯：黃世雅）1111126