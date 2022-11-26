鍾東錦擋住綠營翻轉苗栗 基層實力突圍政黨夾殺

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗百里侯之爭結果揭曉，由無黨籍鍾東錦拿下縣長寶座，儘管選戰一路走來遭到3黨夾殺，鍾東錦憑藉深厚基層實力以及棄保效應成功發酵贏得勝選。

回溯選戰過程，鍾東錦先遭國民黨以排黑條款為由，公開宣布無法提名他，接著黨中央突襲式提名謝福弘，並對堅持參選的鍾東錦開鍘祭出開除黨籍處分，民進黨候選人徐定禎和時代力量候選人宋國鼎，眼見苗栗藍軍陷入分裂，有機可乘，先後以前科、砂石等背景，猛攻鍾東錦的痛處，本是同根生的國民黨謝福弘陣營，也絲毫沒在客氣，頻頻補刀。

苗栗縣向來是國民黨選情最穩的縣市，這次選舉卻因黨內提名爭議，鬧得沸沸揚揚。國民黨苗栗縣黃復興黨部黃國苗黨部前主委李敏政指出，2020年鍾東錦在國民黨最困難的時刻，扛下縣黨部主委一職，「當時縣黨部都快關門、薪水都發不出」，是鍾東錦出錢出力、重振黨部運作，基層黨員都看在眼裡，以致後來黨中央對鍾東錦的無情對待，許多支持者都看不下去，決定力挺鍾東錦。

鍾東錦進入選戰狀態，在18鄉鎮市舉辦問政說明會，1天最多曾經高達10場以上，包含苗栗市、公館鄉、通霄鎮、後龍鎮等特定地區，甚至辦了好幾輪，且幾乎每場親自參加，給鄉親勤勞又誠懇的印象。

李敏政表示，從鍾東錦過去執行黨務，勤跑18鄉鎮市過程就不難發現，他不僅行事果決，行動力極強，對各鄉鎮建設需求如數家珍，所謂「天道酬勤」，鍾東錦累積出雄厚的基層實力，是他經過一番耕耘、勤走之後獲得的成果。

鍾東錦思路清晰，喜歡反向思考，早有預料30多年前的「黑歷史」將是競逐苗栗百里侯的硬傷，但他面對選民，沒有避諱、遮掩，甚至在接受青年學子的辛辣提問時，還能幽默自嘲，成功營造親和、夠風度的形象，也間接扭轉對手陣營或來自媒體對他的負面人設。

苗栗縣是民進黨在台灣西部唯一未曾執政過的縣市，此次選舉，幾乎傾全黨之力為徐定禎助攻，展現「翻轉苗栗」旺盛企圖心，然而，選民基本盤終究藍大於綠，特別是在選戰最後1個月，藍營支持者見謝福弘民調依舊未有明顯起色，加上現任縣長徐耀昌、立委陳超明表態支持鍾東錦，藍軍棄保成功發酵，開票僅約1小時，謝福弘即自行宣布敗選，而鍾東錦領先徐定禎的票數也從一開始的1、2000票，逐漸拉開差距。

選戰過程中，鍾東錦仍以藍軍大兵自居。他曾說，如果國民黨中央在苗栗推出的人選定能勝選，他或許不必這麼辛苦，「就是因為看不到國民黨勝利的希望，才想代表藍軍參選到底」，如今看來，鍾東錦的堅持參選，也算真讓民進黨「72年來最有機會翻轉苗栗」的期望再次破滅。（編輯：方沛清）

影片來源：中央社