鍾東錦自行宣布當選苗栗縣長 感謝鄉親給機會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷苗栗26日電）苗栗縣長選舉今天投票，自行宣布當選的無黨籍候選人鍾東錦表示，感謝苗栗鄉親給他機會，讓他能夠有機會領導苗栗縣政；他認為黑心比黑道可怕，但也就是有人黑心，才能成就他今天的選舉。

媒體詢問，是否會重回國民黨，鍾東錦則說，他沒有重回國民黨的問題，他認為會贏得與國民黨的訴訟。這官司12月會開庭，就看如何裁決，如果最終結果裁定他仍有國民黨籍，就沒有回不回國民黨的問題，他本來就還是國民黨員。

九合一選舉今天投票，苗栗縣長選舉因有鍾東錦、民進黨候選人徐定禎、國民黨候選人謝福弘三組人馬競爭，讓選情格外激烈；最終，鍾東錦在苗栗縣長徐耀昌的陪同下，於晚間6時50分在競選總部自行宣布當選，現場支持者歡聲雷動，氣氛熱鬧。

徐耀昌在受訪時表示，鍾東錦能夠勝出，表示鄉親眼光獨到，希望鍾東錦未來能將苗栗帶往更好、更高的境界；他不到一個月就要變成苗栗縣民，但他還是會陪著鍾東錦，向中央爭取經費，挹注苗栗，讓苗栗更加成長。

徐耀昌說，這段時間中央對於苗栗還有些承諾尚未兌現，現在選舉已經結束，希望大家應心平氣和，回歸到常態，該做的、已承諾的，希望能加緊腳步，讓苗栗繼續成長。

鍾東錦表示，謝謝苗栗鄉親給他機會，他一定會認真的承襲徐耀昌的縣政，一步一腳印的做好；他強調，會加倍努力，學習徐耀昌、國民黨立委陳超明的勤政、勤快，他更承諾，他會不分顏色，只要是能幫苗栗縣做事的好人才，他都會考慮納入團隊，現在是大家心手相連，一起建設苗栗的時代。

談起這一路來的選戰，鍾東錦說，他感覺從年輕到現在，面臨風吹雨打，選舉期間又讓其他陣營千錘百鍊，不過人在逆境中也不見得是壞事；他也說，他去年12月還是國民黨公投的英雄，轉眼就變黑道，這讓他完全搞不清楚，但黑心比黑道可怕，也就是有人黑心，才能成就他今天的選舉。

隨後，鍾東錦也與徐耀昌走出競選總部，向場外的支持者表達感謝，鍾東錦向民眾說，選舉過程中的官司訴訟，有些可以原諒，有些真的就是造謠說謊，他一定會告到底，一定要改正選風。最後，鍾東錦也在現場高歌，與支持者同樂。

鍾東錦今晚自行宣布當選。正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。（編輯：林興盟）1111126