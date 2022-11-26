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楊文科基層出身 招商有成投注教育社福獲肯定

2022/11/26 20:28
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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）國民黨新竹縣長楊文科爭取連任成功，他出身公務體系，從竹科管理局基層做起，了解竹縣科技產業及人口年輕特性，並以近4年帶動招商、投注教育與社福的政績，獲得地方支持。

楊文科出身公務體系，曾任科技部中部科學工業園區管理局局長、新竹縣政府副縣長，4年前參選新竹縣長，他是首次投身選戰，為了讓民眾認識他，勤辦說明會等活動超過1000場，打開知名度，擊敗當時競選對手民國黨籍徐欣瑩、民進黨籍鄭朝方等人。

楊文科是非典型政治人物，他熟稔公務系統、了解法規、能靈活運用促參法等工具，例如上次當選的就職典禮舉行後，1週內招開臨時縣務會報，兌現政見通過發放老人年金、免費學生營養午餐及新生兒育兒津貼等政策，並在隔年元月起實施，展現他對行政程序流程與時間精確掌握能力。

近4年來，楊文科啟動行動主管會議，走遍新竹縣13個鄉鎮市，他逐一兌現競選時承諾政見，推動AI（人工智慧）智慧園區廠商進駐、建設生命紀念園區等，以開源節流、招商引資，打造民眾所需建設，也為竹縣創造就業機會及產值，地方稱他是「做實事」的縣長。

新竹縣府官員告訴中央社記者，楊文科領導風格「魄力又暖心」，例如在工程相關會報，每一件工程的進度規劃都需清楚報告，若有遺漏還會被點名。但對於基層員工卻很暖心，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間常關心新竹縣政府衛生局同仁，有加班就給予感謝，經常鼓勵肯定。

尤其，在竹北地區年輕家庭多、生育率也高，楊文科推出免費聰明營養午餐，並增設學校、大量增加公托，減輕年輕世代育兒負擔。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰接受中央社記者電話訪問時表示，新竹縣的中間選民是影響選戰關鍵，雖然竹縣這次選情相對較冷，但楊文科以「實在、做事」形象，吸引這群中間選民，從選戰結果來看，楊文科的形象，成功打動中間選民而贏得勝選。（編輯：戴光育）1111126

#楊文科
#徐欣瑩
#鄭朝方
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