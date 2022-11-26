徐定禎談敗選 指努力不夠、藍營棄保成功為主因

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民進黨苗栗縣長候選人徐定禎（中）這次翻轉苗栗落敗，他26日晚間發表敗選感言時表示，尊重苗栗鄉親的決定，遺憾未能撕下「苗栗國」標籤，是個人努力不夠。中央社記者管瑞平攝 111年11月26日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）民進黨苗栗縣長候選人徐定禎這次挑戰翻轉苗栗落敗，他表示，尊重苗栗鄉親的決定，遺憾未能撕「苗栗國」標籤，是努力不夠，開票過程中也看出，苗栗結構未鬆動，且藍營棄保成功。

苗栗縣是民進黨在台灣西部唯一未曾執政過的縣市，72年來未曾政黨輪替，徐定禎繼2018再次挑戰縣長選舉，晚間開票結果出爐，仍不敵無黨籍的鍾東錦。

徐定禎在晚間近7時許抵達頭份競選總部，現場支持者有人紅了眼眶要他加油，甚至有人獻上擁抱，徐定禎也一一問候致謝，隨後在競選總部總幹事、立委羅致政以及執行總幹事郭俊銘等人陪同下發表敗選感言。

徐定禎表示，願賭服輸，尊重苗栗鄉親的決定，終究還是自己努力不夠，個人要負最大責任。

徐定禎提到，在開票過程中，看到國民黨謝福弘在開票後很快就宣布敗選，甚至媒體上看不到謝福弘的開票數字，他認為苗栗政治結構似乎沒有太大鬆動，「這次藍營棄保成功是一大原因」。

徐定禎指出，一路走來非常謝謝競選團隊，包括府院黨、總統、副總統、立委、各部會首長都南下輔選，他無以為報，還有志工夥伴、家人宗族義無反顧地全力支持，他會繼續為台灣民主而努力，要繼續守護好台灣，至於苗栗部分，希望老天爺保佑苗栗。

徐定禎說，「比較可惜的是自己努力不夠，沒辦法撕掉苗栗國的標籤」。對於勝選的鍾東錦，他也表達祝福、恭喜，也期勉鍾東錦要為鄉親福利、苗栗建設好好努力。

至於選後下一步，徐定禎說，選輸了就回到自己的工作職場，他是地政士、估價師，如果當選要更努力服務，落選就回歸本職；記者詢問，是否考慮參選下屆立委？他說，目前沒有考慮，苗栗人才濟濟，下個階段就是總統大選，他願意全力幫忙協助輔選。（編輯：張銘坤）1111126

苗栗縣長選舉結果26日晚間已見分曉，民進黨候選人徐定禎（中）自行宣布敗選後回到競選總部，現場有支持者送上溫暖擁抱，為他加油打氣。中央社記者管瑞平攝 111年11月26日