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感謝選民用選票肯定 張麗善盼謠言、抹黑結束

2022/11/26 20:39（11/26 21:16 更新）
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九合一選舉26日投開票，國民黨雲林縣長候選人張麗善（右3）晚間自行宣布當選，她感謝選民用選票肯定縣府團隊4年的努力，期盼謠言、抹黑到此結束。中央社記者姜宜菁攝 111年11月26日
九合一選舉26日投開票，國民黨雲林縣長候選人張麗善（右3）晚間自行宣布當選，她感謝選民用選票肯定縣府團隊4年的努力，期盼謠言、抹黑到此結束。中央社記者姜宜菁攝 111年11月26日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）國民黨雲林縣長張麗善今天晚間自行宣布當選，她感謝選民用選票肯定縣府團隊4年的努力，期盼謠言、抹黑就到今晚結束，未來她會實現「2030前進雲林」的目標。

此次雲林縣長候選人分別有民進黨的劉建國、國民黨的張麗善和無黨籍的林佳瑜。

根據雲林縣選委會統計，今年雲林縣投票率約66%，下午4時開票後，張麗善得票率持續領先，晚間6時張麗善得票數已突破18萬票，競選總部自行宣布當選。

張麗善接受媒體聯訪時表示，此次選舉過程中，許多鄉親用認同、鼓勵、信賴的選票，肯定她這4年來和雲林縣政府團隊努力和打拚，將雲林縣未來4年的執政權再交給她。

張麗善對於此次選舉過程中充滿抹黑、造謠，她強調，自己的住處、地目都是合法，而防汛道路變成一般道路是時任虎尾鎮代表會主席丁學忠所提案，時任虎尾鎮長林文彬向當時的雲林縣長李進勇爭取。

她說，胞弟張啟盟在斗六市咬狗段的開發案違規，縣府依法開罰、移送法辦，監察院和礦務局確認沒有盜採砂石，也沒有特權。張麗善也希望所有的選舉謠言就到今晚結束，不要每到選舉，就拿胞兄張榮味出來消費。

張麗善說，此次選舉期間她沒有插旗、沒設競選總部和辦理大型的造勢活動，藉此優質化選風，同時直到選前幾天才出面說清楚講明白，因為她發現對方斷章取義，一直抹黑、造謠。

張麗善認為，此次選舉是良善與邪惡，最終是邪不勝正，以後不要再說她是家族政治，今天的當選是大家透過民主機制，一票一票選出來的，不是世襲的，更不是張榮味傳位。（編輯：謝雅竹）1111126

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