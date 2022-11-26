鍾東錦未受黑道爭議影響 脫黨選上苗栗縣長

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苗栗縣長選舉開票持續，無黨籍候選人鍾東錦（中）26日晚間已先自行宣布當選，競選總部外充滿歡樂氣氛，鍾東錦也現身向支持者感謝致意。中央社記者徐肇昌攝 111年11月26日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣長選舉投票結果由無黨籍鍾東錦勝出，出身於南庄礦工家庭，很早就出社會自食其力，曾經年少輕狂走岔路，重返社會後從商轉入政壇，如今當選縣長，將成苗栗新生代政治領袖。

鍾東錦生長在苗栗南庄的礦工家庭，家中6個小孩，他排行老五，也是唯一的男生，父親除了當礦工，也兼差到廟會戲班唱戲，母親得四處打工、賣菜貼補家用。他說，自己小時候很會唸書，國中都拿到獎學金，更以優異成績考上竹苗地區第一學府新竹中學，然而，鄉下小孩到了都市上課，憑著義氣交朋友，加上青春叛逆，遺憾因為打架被退學，也一度迷失走岔了路。

鍾東錦自承30多年前，因與昔日同窗酒後爭執打架，持刀誤傷對方，被當時法律依殺人未遂罪判刑，也曾無端捲入傷害致死案件而坐過黑牢。他說，年少輕狂犯錯，也付出代價入獄服刑，重獲自由的那一天，他反覆思考，見到母親該說什麼，後來鼓起勇氣回到家，母親早已備妥一桌的菜，然後抱著他哭了好久，「從那時起，我告訴自己，要成為全新的人，不再讓母親失望」。

初返社會時，工作難覓，姐姐、姐夫幫忙籌措資金幫助創業，後來結褵的妻子更是他事業成功的重要推手。鍾東錦指出，因為起初經營汽車買賣，需要資金周轉，妻子總是從娘家幫他找到經濟奧援，省下可觀利息支出，奠定成功的基礎，「她對我的付出，真的，滿心感動」。

現年59歲的鍾東錦，曾任兩屆南庄鄉農會理事長，2014年首度挑戰苗栗縣第5選區（頭份、三灣、南庄）縣議員選舉，初生之犢便有亮麗斬獲，得票數僅次於游忠鈿（已故前苗栗縣議長）、陳永賢（曾任頭份鎮長）2名地方政壇老將；2018年競選連任成功，更衝上該選區第一高票，並代表國民黨拿下議長寶座：2020年8月接任國民黨苗栗縣黨部主委。

幕僚眼中的鍾東錦，行事果敢、講義氣，而且非常有愛心。他在擔任議長期間，每年捐薪百萬，作為績優及弱勢學童獎助學金，這次競選政見也提出，當選縣長後，除了一票新台幣30元的選舉補助款全數捐助弱勢團體外，每年也同樣捐出100萬元薪資做為苗栗教育基金，為的就是希望苗栗學子不要輸在起跑點。

鍾東錦說，人生波折、選舉的殘酷都經歷過，他體悟到「越磨難，越成長」，他用勤懇步伐走遍苗栗縣18鄉鎮，希望用誠意來感謝、回饋社會對他的再次接納，證明即使面對困境，仍要逆風前行、越挫越勇，才能把握贏得勝利的機會。（編輯：李錫璋）1111126

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦（中）26日晚間在競選總部自行宣布當選，隨後並走出競總向支持者振臂致意，感謝支持。中央社記者徐肇昌攝 111年11月26日

九合一選舉持續開票，各地態勢明朗化，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦（右3）26日晚間自行宣布當選，隨後與苗栗縣長徐耀昌（右4）及家人在競總外向支持者致意。中央社記者徐肇昌攝 111年11月26日