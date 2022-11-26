侯友宜：林佳龍所提政見 可調整的會全力完成

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國民黨新北市長候選人侯友宜26日晚間自行宣布勝選，並表示，「台灣是咱的厝」，屋外難免風風雨雨，房子裡也難免會鬥嘴吵架，但吵完之後還是一家人，要珍惜一家人；台灣這一間厝不分族群黨派顏色，要的是團結的力量。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市長侯友宜今晚發表感言說，已與對手林佳龍通過電話彼此祝福，對林佳龍所提政見，只要可以調整、做得到的，都會全力完成。選後重要的是團結力量讓台灣共好。

侯友宜晚間到侯辦開票中心致詞前，先向選民深深鞠躬感謝，強調以謙卑心情感謝新北市400萬市民，選擇相信侯友宜。他說，4年來以包容關懷串起新北愛、串起台灣愛，與新北市民站在一起。

侯友宜說，向選舉過程的民進黨新北市長候選人林佳龍表達感謝。稍早已經通過電話，彼此給予祝福，因為大家都是認識的朋友，分享交流意見。對林佳龍所提出的政見，只要能調整做得到的都會全力完成。

侯友宜說，「台灣是咱的厝」，屋外難免風風雨雨，房子裡也難免會鬥嘴吵架，但吵完之後還是一家人，要珍惜一家人。台灣這一間厝不分族群黨派顏色，要的是團結的力量。透過選舉證明新北市民就是台灣民眾的縮影，也都是愛中華民國的，這樣走下去是對的。

侯友宜說，要帶給城市健康快樂，不要太多無謂的對立，要有信心做自己；尤其，北台灣千萬人口需要共好，不管誰當選都要扛起共好，新北市做為全國最大市，除了「做大市，也要做大事」。

他強調，做大事不是建設、不是不斷發展，更重要是串起台灣的共好，讓中華民國更有力。尤其，目前台灣局勢仍很嚴峻，少子化、缺工缺料，面臨經濟困頓的挑戰，路還很長，需要屋內一家人更團結才有力量。

侯友宜以昨天選前之夜為例，選民4小時風雨無阻支持，就是早期台灣人堅定、韌性、善良特質，彼此愛台灣與中華民國。他還比出勝利手勢的V，轉為愛心手勢，強調這是「耶」轉化成愛心，串起對新北的愛，對台灣的關懷。他希望延伸這樣的精神，台灣一定會永續發展。明天也會開始市政行程，好好做事情。

今晚開票，侯友宜一路領先，位於板橋第一運動場前廣場的侯辦開票中心，充滿歡樂、希望、健康氣氛，會場連續演講、喊口號、唱歌，市府團隊首長陸續到場關心，民政局長柯慶忠還上台演奏薩克斯風，其他首長揮舞旗幟應和台上歌者。（編輯：方沛清）1111126