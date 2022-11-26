更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
生活

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北5/300
首頁 / 政治

勝選支持者開心湧到總部 蔣萬安深深一鞠躬感謝

2022/11/26 21:23（11/26 21:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北26日電）國民黨籍台北市長候選人蔣萬安今晚自行宣布當選，現場湧進大量選民，展現支持蔣萬安的熱誠，蔣萬安在晚會上以深深一鞠躬，感謝市民支持。

蔣萬安陣營今晚在總部前的新生南路搭了舞台，下午3時起逐漸聚集支持者，為蔣萬安加油打氣。到5時左右，舞台下的座位已坐滿民眾，不同的歌手上台演唱炒熱氣氛，由於蔣萬安票數穩定領先，每個階段報票結果傳來時，民眾就一陣陣歡呼。

晚間約8時，蔣萬安走上戶外舞台，民眾在台下不斷高喊巿長好。

蔣萬安在台上致詞感謝民眾支持，台下民眾高喊「蔣市長、蔣市長」，手中揮舞著國旗以及「你+台北 就是無限」的淺藍色旗幟，現場充滿歡樂氣氛。

蔣陣營估計現場約來了5000名支持者，蔣萬安最後深深一鞠躬，感謝市民的支持。

家住大安區的28歲邵小姐受訪表示，她大約晚間6時許就到現場，之前蔣萬安車隊掃街拜票時，她每一場都有跟，今天本尊在舞台上太遠，無法近距離拍照，她就和總部裡的蔣萬安立牌拍照紀念這一刻。

家住大安區的40歲陳小姐受訪表示，非常開心蔣萬安當選，她帶著4名長輩在晚間7時來到現場，想一睹蔣萬安風采。（編輯：張銘坤）1111126

#蔣萬安立牌
#大安區
#國民黨籍
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳時中敗選 27日北投出發車掃謝票