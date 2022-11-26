勝選支持者開心湧到總部 蔣萬安深深一鞠躬感謝

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（中央社記者劉世怡台北26日電）國民黨籍台北市長候選人蔣萬安今晚自行宣布當選，現場湧進大量選民，展現支持蔣萬安的熱誠，蔣萬安在晚會上以深深一鞠躬，感謝市民支持。

蔣萬安陣營今晚在總部前的新生南路搭了舞台，下午3時起逐漸聚集支持者，為蔣萬安加油打氣。到5時左右，舞台下的座位已坐滿民眾，不同的歌手上台演唱炒熱氣氛，由於蔣萬安票數穩定領先，每個階段報票結果傳來時，民眾就一陣陣歡呼。

晚間約8時，蔣萬安走上戶外舞台，民眾在台下不斷高喊巿長好。

蔣萬安在台上致詞感謝民眾支持，台下民眾高喊「蔣市長、蔣市長」，手中揮舞著國旗以及「你+台北 就是無限」的淺藍色旗幟，現場充滿歡樂氣氛。

蔣陣營估計現場約來了5000名支持者，蔣萬安最後深深一鞠躬，感謝市民的支持。

家住大安區的28歲邵小姐受訪表示，她大約晚間6時許就到現場，之前蔣萬安車隊掃街拜票時，她每一場都有跟，今天本尊在舞台上太遠，無法近距離拍照，她就和總部裡的蔣萬安立牌拍照紀念這一刻。

家住大安區的40歲陳小姐受訪表示，非常開心蔣萬安當選，她帶著4名長輩在晚間7時來到現場，想一睹蔣萬安風采。（編輯：張銘坤）1111126