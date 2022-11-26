蔣萬安當選台北市長 讚陳時中、黃珊珊是可敬對手

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國民黨台北市長候選人蔣萬安（前中）26日在選舉開票過程中持續領先，晚間自行宣布當選，除感謝支持者相挺，也喊話表示已迫不及待要實踐自己的政見願景。中央社記者張新偉攝 111年11月26日

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）國民黨候選人蔣萬安當選台北市長，他致詞時向民進黨對手陳時中、無黨籍對手黃珊珊致意，「非常可敬的對手」，並感謝市民的信任，蔣萬安父母、姐姐、太太、兒子都到場。

蔣萬安約晚間7時50分進場並上台致詞，開頭就喊「我們做到了」，作為勝選宣言。

蔣萬安隨後表示，要向前副市長黃珊珊、前部長陳時中致意，選舉過程給他許多指教，是非常可敬的對手，並感謝他們展現民主風範，讓這次選舉圓滿落幕。

蔣萬安說，感謝願意相信他、投票給他的市民；也感謝沒投他的市民，這代表對他的鞭策，未來會更謙卑、全力以赴，戰戰兢兢如履薄冰，絕不能自滿。

蔣萬安表示，從今年5月宣布參選到今天開票，一路走來非常艱辛，感謝競選團隊夥伴、市議員候選人、後援會、志工等的相挺陪伴，更感謝市民的期待跟信任，「大家好好休息，蓄積能量，馬上準備為市民上工」。

蔣萬安指出，歡欣迎接勝利的同時也是迎接嚴肅挑戰的開始，他要用人唯才、籌組強大堅實的市府團隊，打造廉能、效率、有人情味的服務型政府，實踐政見，未來不分藍綠白、你我他，一起在台北共榮共好。

最後蔣萬安感性對家人獻上謝意，父母、太太、兒子都到場支持。（編輯：李亨山）1111126

影片來源：蔣萬安