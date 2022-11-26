蔣家光環雙面刃 蔣萬安走中間路線入主首都

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台北市長選戰結果明朗化，國民黨候選人蔣萬安26日晚間自行宣布當選，與父親蔣孝嚴（前右4）、母親黃美倫（前右5）、太太石舫亘（前右）等家人一起在台上向支持者致意。中央社記者張新偉攝 111年11月26日

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（中央社記者王承中台北26日電）國民黨立委蔣萬安從政之初便自帶明星光環，在他6年的立委任期內，專注民生議題、勤走基層外，也扛住壓力支持同婚專法，以及拋出中正紀念堂轉型議題，在三腳督的激戰中，當選台北市長，為國民黨光復台北市，拿下重要的勝利。

蔣家第四代的蔣萬安在台北出生、長大，父親是曾任總統府秘書長的蔣孝嚴。他畢業於建中、政大，擁有美國賓夕法尼亞大學法學博士的學位，曾為美國執業律師，之後在台北創立法律事務所。

承接父親衣缽，蔣萬安投入2016年國民黨內台北市第三選區立委選舉，在初選擊敗現任立委羅淑蕾，並成功在大選中勝選。由於蔣孝嚴過去曾在初選中敗給羅淑蕾，因此蔣萬安的勝選也被人稱為「王子復仇記」。

蔣萬安外型亮眼，且擁有優秀的學經歷，再加上姓「蔣」的身家背景，讓蔣萬安自投入競選之後，並自帶光環，成為媒體寵兒。2016年勝選後，蔣萬安更成為國民黨光復台北市的指標性人物，也讓蔣萬安在從政之初就背負著黨內殷殷期盼的沉重包袱。

蔣家光環是雙面刃，蔣萬安進入立法院後，進入立法院社會福利及衛生環境委員會，這一待就是6年，也兌現他2016年競選立委時的承諾，優先關注民生議題，舉凡勞工權益、民眾醫療權益、環境保護、食品安全等議題，都可看到蔣萬安參與的影子。

此外，他在同婚、促轉條例平復司法不法條文等議題上，投下贊成票，也拋出中正紀念堂轉型議題，無懼深藍反彈壓力，訴求中間、理性路線，擴大他的支持基礎。

蔣萬安2020年爭取連任時，對上與自己條件類似的民進黨對手吳怡農，被稱為是「雙帥對決」，最後挺過考驗，仍取得過半的得票率，順利連任成功，也向外界證明他不是只依靠身家背景及明星光環的政二代。

短短6年政治路，蔣萬安面對民進黨陳時中、前台北市副市長黃珊珊的挑戰，一度被譏為「佛系選戰」，甚至連身世都成為攻防議題，選得相當辛苦。但他最後仍贏得市長選戰，為國民黨光復台北市，成為最年輕的台北市長，也為他個人未來更上一層樓奠定基礎。（編輯：蘇龍麒）1111126