蔣萬安穩健步調奏效 非典型藍助攻年輕族群

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台北市長選舉結果大勢已定，國民黨候選人蔣萬安（中）26日晚間自行宣布當選，進場時受到支持群眾簇擁，他也親切向支持者致意。中央社記者張新偉攝 111年11月26日

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）國民黨候選人蔣萬安當選台北市長，在這回三腳督候選人中脫穎而出，主要是穩健步調、藍營大咖催票、死忠支持者奏效，蔣萬安對同婚等議題又不是那麼「藍」，獲年輕族群青睞勝出。

九合一選舉登場，台北市長選戰由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中與無黨籍黃珊珊，分別挾帶藍、綠政治基本盤與執政北市優勢，形成「三腳督」局面，如今結果出爐，由蔣萬安勝選。

今年5月國民黨中常會正式提名蔣萬安參選台北市長，其實約在3、4月，蔣萬安出戰北市的呼聲就很高，雖沒有辭去立法委員，但藍營人士說，蔣萬安備戰很早，相較當時還在當中央疫情指揮中心指揮官的陳時中、北市副市長黃珊珊，較容易給市民留下印象。

不過蔣萬安的危機一度顯現，包含「最早備戰會最快被遺忘」，以及承繼台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲意志的黃珊珊，恐讓民眾黨瓜分淺藍選票等。

此外，蔣萬安在最初遲未與藍營市議員候選人及黨內大咖合體，被批「悶著頭選」、「躺平」，致傳聞一度指蔣萬安與前高雄市長韓國瑜同台生變等。

藍營人士指出，蔣萬安因蔣家血緣，在藍大於綠的北市本就有利，且藍營支持者很死忠，「不管推出什麼人，票永遠都是國民黨的」，是選票基本盤一大基礎；而一度被傳為「票房毒藥」的韓國瑜，後續與蔣萬安合體站台的效應破除傳言，成功催出選票。

不過藍營人士指出，「根正苗藍」的蔣萬安，在一些價值議題上卻也不是「典型藍」，例如明確表態支持同性婚姻、關注性平議題等，有助於搶到年輕族群的支持。

在社群形象方面，蔣萬安線上、線下給人的感覺較一致，也是關鍵之一。

有綠營人士坦言，陳時中是以在指揮中心時的「厚道里長伯」形象與防疫成績出來參選，但幕僚後來打造出的社群形象及議題操作手法，跟陳時中本人相差甚遠，「綠的失分變成藍的加分」。

而蔣萬安在選前約2週辭去立委，雖然有聲音認為時間點尷尬且會牽連其他國民黨候選人，但這也「展現破釜沉舟、一定要贏的決心」，對中間選民來說算是一劑猛藥。

此外，蔣萬安陣營在防疫議題上集中火力，例如高端疫苗採購合約、緊急使用授權（EUA）等議題，如此猛攻容易喚起中間選民對中央防疫作為的不滿，也是搶票利多。

藍綠人士都認為，蔣萬安陣營的勤走基層作風，與除了疫苗與防疫的題目都相對謹慎，凸顯「自己不出錯、等對手自爆」的策略奏效。

蔣萬安團隊透露，內部分析，國民黨選舉時容易被對手的議題或節奏帶著走，反倒破壞既有攻防，這次無論在議題回應或與黨內人士合體等，都以穩健的步調前進，果然獲得好成果。（編輯：李亨山）1111126