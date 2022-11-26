張善政勝選 承諾讓桃園變成亞洲智慧科技新都

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國民黨桃園市長候選人張善政（前右3）26日晚間在南區競選總部，率團隊成員先向現場支持者深深一鞠躬，隨後發表勝選感言。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國民黨桃園市長候選人張善政今晚發表勝選感言時表示，「我們贏了，我們光榮地把桃園贏回來了」，未來要把桃園變成亞洲智慧科技新都，讓桃園成為不分藍綠的典範，讓台灣更好。

張善政南區競選總部指出，今天下午4時投票截止後，大批支持者就聚集競總，一起看著舞台上的計票結果，隨著票數不斷領先民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，領先甚至逐步擴大，支持民眾也不停高喊「張善政凍蒜」。

張善政先前往北區競選總部致詞，隨後趕往南區競選總部時，他與競選團隊成員先向現場民眾深深一鞠躬，隨後發表勝選感言。

他表示，「我們贏了，我們光榮地把桃園贏回來了」，這個勝利是屬於桃園全體市民的勝利，也是台灣民主的勝利。

張善政說，他從來就不是所謂的政治人，他一向以做事的人自許，一個單純為國家、為社會做事的人，他做事從來不用政治心，只想要同理心及務實解決問題的誠心，讓國家可以變得更好，12月25日進到桃園市政府服務後，心念絕不會改變。

他指出，他是未來桃園的大家長，桃園的進步及發展都與他緊密相連，他與桃園共榮共存，從此刻開始「善哥就是桃園市民的公僕」，他會盡全力守護大家，讓桃園更進步、幸福。

張善政首先感謝桃園的鄉親朋友，他說，透過選票，把桃園未來發展的重擔交給他，也感謝歷任縣市長，包括現任桃園市長鄭文燦，他們都為桃園付出很多心血，未來市政接棒會不分黨派好好規劃，也感謝鄭文燦已電話承諾會把市政交接做到無縫接軌。

張善政表示，除了承先還要啟後，要為桃園設定遠大的目標，更上層樓的發展不能只侷限在他任內，要有更長遠目標。

他指出，已故前行政院長孫運璿、已故前經濟部長李國鼎當初打造科學園區及台積電，這2個基地在2人離任、離世後仍持續發展，而他的規劃，就是要把桃園變成亞洲的智慧科技新都。

張善政也感謝3名桃園市長選舉對手，攜手守護桃園的民主，也期許大家能在各自崗位持續關注桃園，從今天起不再是競爭關係，而是一起為桃園打拚的夥伴關係。

他指出，還要感謝國民黨主席朱立倫、黨籍立委、競選團隊及志工朋友們，選戰的點點滴滴與情感，都會變成鞭策他把市政做好的力量。

張善政說，當選是承擔責任的開始，勝選的喜悅只留在今晚，明早會捲起袖子準備上工，不辜負鄉親的期待，他的競選標語是「未來從桃園開始」，今天還要加1句「團結也從桃園開始」。

他指出，從今晚開始努力向前，不再分藍綠，讓桃園成為不分藍綠的典範，讓台灣更好。（編輯：戴光育）1111126

國民黨桃園市長候選人張善政（前左2）26日自行宣布當選，在熱情支持者簇擁下站上競總開票活動現場舞台，發表勝選感言表示，「我們贏了，我們光榮地把桃園贏回來了」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日

國民黨桃園市長張善政支持者26日晚間聚集在南區競總關切開票進度，隨著票數逐漸拉開、張善政勝選情勢明朗，現場民眾興奮之餘也不停高喊著「張善政凍蒜」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日