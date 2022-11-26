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林為洲宣布敗選 盼鄭朝方兌現竹北市超進化承諾

2022/11/26 22:15
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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲今晚自行宣布敗選，他表示，很遺憾沒辦法將他政見付諸行動，但他恭喜對手民進黨鄭朝方當選，盼鄭朝方兌現選前承諾「讓竹北市超進化」。

國民黨立委、新竹縣竹北市長候選人林為洲，今晚自行宣布敗選。正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

林為洲競選辦公室發布新聞稿表示，林為洲參選以來，勤走基層聽取市民對現在竹北市的感受，市民最大抱怨就是公園、人行道無專責單位管理，以及市公所洽公不e化，因此，提出相關政見，盼改變發展竹北市。

林為洲表示，雖然這次敗選，但感謝竹北市民願意把手中的選票投他，是他努力不夠，抱歉讓支持者失望。但他恭喜民進黨竹北市長候選人鄭朝方當選，盼鄭朝方能兌現選前承諾「讓竹北市超進化」。

林為洲說，選舉勝敗一時，但竹北市的各項建設仍將繼續推動，如台1線替代道路計畫、五楊高架延伸至頭份段計畫、經國大橋工程改善計畫等，都是新竹縣的重大建設。

林為洲表示，未來，他會在立法院繼續監督相關單位施工進度，做好立法委員的工作，為市民爭取更多福利、爭取更多建設，讓竹北市得到中央更多的重視。（編輯：李錫璋）1111126

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