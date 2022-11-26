翁章梁連任嘉縣長 資歷豐富曾參與野百合學運

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）成功連任嘉義縣長的翁章梁在嘉義縣義竹鄉農村長大，大學時曾參與野百合學運，之後擔任民進黨中央青年部主任，並在地方政府歷練1、20年，曾擔任農委會副主委，資歷豐富。

翁章梁生於嘉義縣義竹鄉現年57歲，在傳統農村長大，父母一生務農，辛苦撫養家中6名子女（翁章梁最小、上有5個姊姊）。翁章梁國小至高中都在嘉義求學，省立嘉義高中（現國立嘉義高中）畢業後才北上讀書。

翁章梁大學時期參與社會改革，1990年3月擔「野百合學運」廣場總指揮，與前交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌、前文化部長鄭麗君及高雄市長陳其邁等人被稱為「野百合學運世代」。

翁章梁年輕時曾任民主進步黨文宣部副主任、青年部主任、前台南縣長陳唐山秘書與台中市政府新聞室專員，2001年陳水扁擔任總統時，民進黨徵召現任立委陳明文參選嘉義縣長，翁章梁返鄉輔選。

陳明文當選縣長，翁章梁被延攬進入嘉義縣府服務，至張花冠任縣長時期，前後15年一直在嘉義縣府任職，從嘉義縣政府秘書兼人力發展所長直到嘉義縣社會局長。

總統蔡英文執政後，2016年翁章梁入閣任行政院農業委員會副主任委員，2018年辭職返鄉參選嘉義縣長，擊敗以無黨籍參選的前嘉義縣副縣長吳芳銘、國民黨吳育仁，當選嘉義縣長。

翁章梁4年來足跡走遍嘉義縣18鄉鎮市，塑造親民風格，在中央政府支持下，促進嘉義縣全方面發展，成為農業與工業並重的「農工大縣」。（編輯：卞金峰）1111126