更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
生活

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／九合一選舉挫敗 蔡英文請辭民進黨主席
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情2/300
首頁 / 政治

翁章梁連任嘉縣長 資歷豐富曾參與野百合學運

2022/11/26 21:10（11/26 21:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
翁章梁成功連任嘉義縣長。（中央社檔案照片）
翁章梁成功連任嘉義縣長。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）成功連任嘉義縣長的翁章梁在嘉義縣義竹鄉農村長大，大學時曾參與野百合學運，之後擔任民進黨中央青年部主任，並在地方政府歷練1、20年，曾擔任農委會副主委，資歷豐富。

翁章梁生於嘉義縣義竹鄉現年57歲，在傳統農村長大，父母一生務農，辛苦撫養家中6名子女（翁章梁最小、上有5個姊姊）。翁章梁國小至高中都在嘉義求學，省立嘉義高中（現國立嘉義高中）畢業後才北上讀書。

翁章梁大學時期參與社會改革，1990年3月擔「野百合學運」廣場總指揮，與前交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌、前文化部長鄭麗君及高雄市長陳其邁等人被稱為「野百合學運世代」。

翁章梁年輕時曾任民主進步黨文宣部副主任、青年部主任、前台南縣長陳唐山秘書與台中市政府新聞室專員，2001年陳水扁擔任總統時，民進黨徵召現任立委陳明文參選嘉義縣長，翁章梁返鄉輔選。

陳明文當選縣長，翁章梁被延攬進入嘉義縣府服務，至張花冠任縣長時期，前後15年一直在嘉義縣府任職，從嘉義縣政府秘書兼人力發展所長直到嘉義縣社會局長。

總統蔡英文執政後，2016年翁章梁入閣任行政院農業委員會副主任委員，2018年辭職返鄉參選嘉義縣長，擊敗以無黨籍參選的前嘉義縣副縣長吳芳銘、國民黨吳育仁，當選嘉義縣長。

翁章梁4年來足跡走遍嘉義縣18鄉鎮市，塑造親民風格，在中央政府支持下，促進嘉義縣全方面發展，成為農業與工業並重的「農工大縣」。（編輯：卞金峰）1111126

#翁章梁
#陳明文
#農委會
翁章梁
施政成果顯著 嘉義縣長翁章梁連任成功 九合一最後衝刺 翁章梁固守海區王育敏山區拜票
陳明文
阿里山林鐵112年全線可通 農委會將規畫郵輪式列車 農退僅8萬人 陳吉仲：112年目標達30%
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
高雄投票率低 藍綠盡力催票仍未激起選民熱情