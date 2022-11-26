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非典型政治人物張善政 務實工程師特質獲青睞

2022/11/26 20:31（11/26 20:41 更新）
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九合一選舉26日傍晚起進行開票作業，國民黨籍桃園市長候選人張善政（中）自行宣布當選，並發表感言。中央社記者吳家昇攝 111年11月26日
九合一選舉26日傍晚起進行開票作業，國民黨籍桃園市長候選人張善政（中）自行宣布當選，並發表感言。中央社記者吳家昇攝 111年11月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）隨著九合一選舉結果揭曉，國民黨桃園市長候選人張善政成功把桃園市從綠地變藍天，非典型政治人物張善政以工程師實事求是風格獲得選民支持，翻轉民進黨執政8年的政治版圖。

隨著九合一大選的展開，大家都在觀望國民黨主席、前桃園縣長朱立倫會提出怎樣的人選收復桃園，在朱立倫的徵召下，前行政院長張善政於5月點頭投入桃園市長選戰，為地方投下震撼彈。

張善政競選總部表示，擁有工程及科技專業的張善政在卸下行政院長一職後，就投入科普教育的善科基金會，週末則定期在壽豐務農，雖一度與前高雄市長韓國瑜搭檔參與2020年總統大選，但隨著選戰落幕再度回歸平凡。

張善政競總指出，具備工程學科背景的張善政，在國立台灣大學土木工程學系畢業後，分別取得美國史丹佛大學及康乃爾大學的土木工程碩、博士學位，不但曾是台大土木工程學系教授，更受邀擔任Acer宏碁電子化事業群副總經理及Google公司亞洲硬體營運總監。

張善政在2012年被任命為行政院政務委員，隨後出任科技部部長，並在2014年12月成為行政院副院長，隨後任命為行政院院長，不但在產業界成績亮眼，親民作風在當時官僚習氣較深的藍營官場文化中更深獲好評。

競總表示，張善政沒有強烈的意識型態，加上工程師個性，讓他有別於傳統政治人物。雖然有人認為他風格斯文、作風君子，但也有支持者認為張善政選舉老派、不了解桃園，正反褒貶不一。

競總指出，教授出身的張善政擁有很強的溝通表述能力，能把深奧的理論化繁為簡，讓選民輕易理解，隨著選戰的進行不斷升級，就連當初曾不看好的支持者最後都成了狂熱粉絲。

張善政表示，桃園未來不應只和5都比較，更應與國際標竿城市競爭，因此他提出「桃園新矽谷 亞洲智慧新都」新願景，希望改造桃園與世界接軌。（編輯：李錫璋）1111126

#張善政
#朱立倫
#桃園
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