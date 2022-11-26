王惠美擁現任優勢選戰採守勢 黃秀芳起步太晚

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化縣長選舉，國民黨籍候選人王惠美連任成功；擁有現任優勢的王惠美在選戰中多採守勢，民進黨候選人黃秀芳則起步太晚，雖在南彰化知名度不夠高，即使個人條件不差，還是敗下陣來。

上一屆彰化縣長選舉，國民黨提名的王惠美拿下37萬7995票，民進黨提名的魏明谷拿下28萬3269票，當時擔任縣長的魏明谷輸了9萬多票，無法連任成功，王惠美為國民黨贏回彰化縣。

王惠美擔任縣長4年來，施政上力求避免發生爭議，在競選期間也採取守勢，除了總統蔡英文、行政院長蘇貞昌批評彰化縣政時才親上火線回應外，面對來自民進黨彰化縣議會黨團以及對手黃秀芳競選總部的質疑，大多以發出新聞稿回應，避免讓選情升溫，也減少出錯機會。

王惠美深信政績就是最好的宣傳，因此在選舉過程中，花了不少時間說明4年來的建設成果，當被對手批評是「流標縣長」以及人口流失問題嚴重時，王惠美則反擊詢問黃秀芳身為彰化縣選出的立委，對於人口流失以及重大工程流標做了什麼？

針對「彰南捷運」議題，王惠美也要求黃秀芳以及另名彰化選出的民進黨立委陳素月公開表態，對於是否支持彰化捷運說清楚講明白。

至於民進黨候選人黃秀芳曾任彰化縣議員以及立法委員，黃秀芳形象清新，個性溫和，在地方爭議也不大，不過黃秀芳直到今年7月才確定代表民進黨參選彰化縣長，距離投票不到5個月，時間成為黃秀芳最大敵人。

黃秀芳擔任議員及立委時，選區多在彰化市、芬園鄉及花壇鄉等北彰化鄉鎮，在南彰化知名度偏低，7月 獲得提名後勤走員林市、北斗鎮等南彰化鄉鎮的寺廟、市場，期盼增加知名度，拓展選票。

至於政策攻防方面，黃秀芳主推前縣長魏明谷曾提出的369敬老禮金政策，強調如當選縣長將開徵綠能 稅，作為敬老禮金財源，企圖爭取中老年人選票，至於縣府施政缺失部分則由民進黨彰化縣議會黨團以「每日一問」的方式提出質疑。

王惠美陣營也防止老人選票因敬老禮金政策流失，由本人親自提出若中央同意綠能稅，她連任成功也能發敬老禮金回擊對手，至於有關施政缺失部分則採取冷處理，避免給對手可乘之機。

彰化縣在歷年來的選舉中被稱為「搖擺縣」，也就是藍綠基本盤都無法影響選舉結果，主要靠中間選民在 選舉當下的社會氛圍決定投票意向，黃秀芳雖因提名時間太晚敗下陣來，不過基層多認為下屆縣長選舉若提早提名布局，加上大環境配合，民進黨在下次彰化縣長選舉仍大有可為。（編輯：卞金峰）1111126