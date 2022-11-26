堅持建設棄台灣燈會並縮減支出 王惠美成不敗女王

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化縣長王惠美4年前剛就任縣長時，就堅持不辦台灣燈會及規劃彰南捷運，有人曾勸她放下堅持，但王惠美認為自己在做對的事，也是堅持的態度讓王惠美成為選舉的不敗女王。

王惠美的父親王福入曾擔任鹿港鎮長，哥哥王順昌也曾任多屆鹿港鎮鎮民代表，1994年，王惠美首度參選彰化縣議員即當選，連任3屆議員後挑戰鹿港鎮長，2006年擊敗當時尋求連任的鎮長黃正隆，當選鹿港鎮長，2012年又當選彰化第一選區立法委員。

2016年王惠美尋求立委連任成功，成為當時國民黨在彰化縣唯一席立委，也義不容辭披掛上陣參選彰化縣長，擊敗現任縣長魏明谷。

在競選縣長期間，王惠美提出「彰南要捷運」的政見，即使引發爭議以及有來自網友的冷嘲熱諷，但王惠美仍深信自己是在做對的事情，不僅未退縮，還舉辦「手牽手，要捷運」活動，率領支持者從二林鎮走到員林市，以堅強意志力展現訴求。

當選縣長後的王惠美仍不改堅持態度，只要總統蔡英文、行政院長蘇貞昌南下到彰化，總能看到王惠美在總統和院長旁邊「咬耳朵」，為彰化鄉親爭取建設，有人認為中央、地方不同政黨，對方不一定會買單，但王惠美不以為意，深信只要是對的事情就應堅持去做。

從立委轉換成縣長，以往都在中央為民喉舌，搖身一變成為地方父母官，王惠美就像家中掌管柴米油鹽醬醋茶的媽媽一樣，對內強調彰化縣資源有限，要求各局處整合可利用資源，花1塊錢要發揮2到3塊錢的效果，對外則是全縣跑透透，不管是紅白帖或是廟會社區聯誼活動，都能看到王惠美身影。

除要求整合資源外，在國立彰化師範大學就讀財務金融技術學系研究所博士班的王惠美，也認為彰化縣財政狀況不佳，避免債留子孫，除放棄2020年的台灣燈會，也針對重陽敬老禮金設下排富條款，認為施政沒有必要「打腫臉充胖子」，強調上任後已幫彰化縣減債新台幣42億元，相信把省下來的錢可以做更好的運用。

當COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩，疫情指揮中心宣布部分場合像是合照時可脫下口罩，但王惠美仍堅持戴口罩，即使是前往參加喜宴聚餐仍不願脫口罩，王惠美堅持的個性從小處可見一斑。

有人曾勸王惠美放下堅持，不過通常會碰一鼻子灰，像是有人曾建議先放下爭議較大的彰南捷運計劃，但王惠美認為，有的建設現在不做以後沒機會，她的「堅持」都有所本，而彰化縣民以選票再給王惠美4年機會，也期待王惠美節省支出、放棄舉辦台灣燈會的堅持，帶領彰化縣脫胎換骨，讓彰化人以家鄉為榮。（編輯：卞金峰）1111126