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九合一選舉挫敗 賴清德向支持者致上最深歉意

2022/11/26 23:02
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（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨九合一選舉挫敗，副總統賴清德晚間透過臉書指出，「這次選舉，我們努力不夠，要向所有支持者致上最深的歉意」。

賴清德說，對於民意的選擇，民進黨虛心接受。民主是台灣人民累積打拚的珍貴資產，也曾一路走過民主最晦暗的挑戰，因此，對於人民的鞭策與期許，會痛定思痛，深自檢討。

他說，這一路上，謝謝每位肯定民進黨、守護改革與進步的鄉親，謝謝大家在風雨滂沱的路上，無怨無悔地陪伴，很抱歉讓大家這麼操勞、這麼辛苦，民進黨做得不夠多、不夠好，所有的批評及意見，都會深刻反省。

賴清德表示，除此之外，謝謝每位挺身而出，投票支持18歲公民權的人，他們的勇敢與堅定，讓更多人聆聽年輕人的聲音，為新世代投下了進步的一票。

他說，要謝謝這次選舉，每位民進黨提名的公職參選人，這段時間以來，一起為台灣、為民主挺身而出，無論當選與否，都為家鄉的建設與進步認真付出。

賴清德並恭喜祝福這次所有的縣市首長當選人，期待未來，大家同心一致，一起讓國家更好、讓台灣更幸福來努力。（編輯：林克倫）1111126

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