印度學者看九合一選舉：民眾重民生更甚地緣政治

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（中央社記者林行健新德里27日專電）台灣九合一選舉結果揭曉，印度智庫學者認為，這反映出民眾更關心民生等國內事務，而不再是地緣政治。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）向中央社表示，此次選舉結果很大程度是受內部因素影響，剩下的才是兩岸關係，例如中國打壓台灣農產品；以及其他國際變局。

夏海娜說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後期台灣失守，延遲開放邊境的作法影響經濟復甦的腳步，民進黨應更關注人民的需求、國內政治，而非兩岸關係、美台互動等地緣政治。

夏海娜認為，每逢中國打壓或威脅，台灣意識就會升高，但這次選舉結果證明，政黨不能一再靠這種情緒勝選，或許民眾希望看到一個更和緩的兩岸關係。

至於藍營，夏海娜認為國民黨應推出新的兩岸論述以及更清晰的國際政策，才能保持勝利的契機。

夏海娜曾獲外交部獎學金至國立清華大學駐點，也曾是政治大學國際關係研究中心訪問學者，並擔任過印度留台學生校友會會長。

另一方面，印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）國際事務學院東北亞研究中心主任潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi）說，地方選舉畢竟不同於總統大選，票投綠營才是挺民主或愛台灣之類的口號帶來反效果。

雖然台北市長之爭備受矚目，但潘孟吉認為，桃園市長選舉結果帶來更關鍵的訊息，因為這裡是民進黨可能的下屆總統候選人執政之地，桃園變天顯示民心思變，民進黨應該警惕並作出補救。

在兩岸互動方面，潘孟吉預測，藍營執政縣市的增加可能帶動城市交流，或許藍營縣市會嘗試協助當地農民把農產品銷往中國；但國民黨最大的挑戰是如何在改善對中關係之際，不被認為是「親中」或「賣台」。

潘孟吉在國立政治大學完成博士學位，並曾在台灣居住5年左右，經常深入偏鄉擔任志工，瞭解台灣民情。（編輯：周永捷）1111127