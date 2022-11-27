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政院：18歲公民權可惜未過關 朝野續努力

2022/11/27 12:28（11/27 12:47 更新）
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「18歲公民權」修憲複決公投結果出爐，同意票未過門檻，確定無法通過。（中央社製圖）
「18歲公民權」修憲複決公投結果出爐，同意票未過門檻，確定無法通過。（中央社製圖）
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（中央社記者賴于榛台北27日電）攸關18歲公民權的修憲複決公投昨天闖關失敗，行政院今天表示，對於未能通過門檻感到可惜，盼朝野繼續努力，朝這個共同目標持續推動。

過去憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過，昨天舉投票的修憲複決公投案，具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，決定18歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權等權利，但最後並未通過門檻。

根據中選會日前公布，此次修憲門檻需要高達961萬9697同意票才能通過，但昨天的開票結果有不小落差，根據中選會統計資料，修憲複決公投投票率為58.97%，同意票564萬7102張、不同意票501萬6427張。

行政院發言人羅秉成今天接受中央社記者訪問時指出，18歲公民權是世界趨勢，此次推動也有朝野共識，可惜沒有通過，盼朝野繼續努力，朝這個共同目標持續推動。

這次交付公民複決的修憲案全文為，「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案：第1條之1中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用」。（編輯：蘇龍麒）1111127

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