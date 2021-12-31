退役少將于北辰退出國民黨 聲明指受生命威脅黨內無人關懷

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰今天宣布退出國民黨；他表示，留在國民黨儼然成為深藍的阻礙，因此決定揮別加入了36年的黨。國民黨則對此表示沒有任何回應。

于北辰今天在臉書宣布退出國民黨，他說，本還想繼續擱置就好，因為他將黨籍由黃復興遷入地方黨部，就是不要讓「這些人」消費，但仍不時有深藍人士要求桃園市黨部主委邱奕勝立即將他開除，他留在國民黨儼然成為深藍的阻礙，因此決定揮別加入了36年的黨。

于北辰指出，其實在9月就送出退黨申請，期間承邱奕勝慰留，如今人事已非真的到了離開的時候。壓垮他最後一根稻草是當家庭收到生命威脅時，居然黨內沒有一個人對他釋出關懷，「尤其是那些需要我們就稱之我們是好朋友的人。」（編輯：林淑媛）1101231