藍綠強敵環伺 柯文哲仰攻2024考驗多

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民眾黨主席、台北市長柯文哲（右）與民眾黨幹部26日晚間針對九合一選舉結果出席記者會，有媒體提問他的下一步。中央社記者郭日曉攝 111年11月26日

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（中央社記者郭建伸台北27日電）台北市長柯文哲8年任期即將卸任，屆時將先回到台大醫院辦理退休，並找尋競選辦公室地點，籌劃角逐2024大位。新竹市長一役牽動政黨勢力消長，柯文哲仰攻2024，除了面臨藍綠政敵環伺，更要肩負民眾黨興衰。

憑藉太陽花運風潮及素人參政魅力，柯文哲在2014年掀起「柯P旋風」，成功進軍台北市政府，2019年號召創立台灣民眾黨，推出不分區立委，從此和民進黨分道揚鑣。

卸任市長後將何去何從，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，柯文哲早已表態會投入2024總統大選，日前出版的「柯P管理學」一書不僅總結8年市政成績，也是總統競選白皮書的引言。

柯P管理學曾提及，改變台灣從首都開始，希望將台北的成功經驗，因地制宜推動到全台灣各個角落，讓台灣人民過上更好的生活。

柯文哲從不避諱談及參選總統大位，他曾在媒體專訪自曝，由於目前仍處借調，自嘲卸任市長後第一件事是「先回窯洞」，去台大醫院報到並辦理退休。

民眾黨人士指出，柯文哲為參選總統近日開始「上課」，充實不同領域知識；找尋總統競選辦公室之餘，也規劃「國政白皮書」，調整自身形象以符合多數民眾對總統的期待。

兩岸議題是競選總統無可迴避問題，柯文哲昔日因「兩岸一家親」言論飽受批評，未來拋出的兩岸論述動見觀瞻。

民眾黨首次參戰九合一選舉，雖失去台北市，但拿下新竹市長，且搶攻14席議員席次，擴張地方盤圖，有助柯文哲搶攻2024，但最後要面對的仍是藍綠的大兵團作戰，考驗嚴峻。（編輯：楊凱翔）1111127