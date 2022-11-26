北市議會席次 藍大於綠、民眾黨成第3勢力

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（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市議員選舉結果今天出爐，台灣民眾黨推8席4人當選，有多名爭取連任及老將落馬，新人出線，北市議會仍維持藍大於綠，民眾黨4席成第3勢力。

依中央選舉委員會網站統計，民眾黨推出的黃瀞瑩、陳宥丞分別獲得選區最高票、第2高票，重新投入議員選舉的國民黨前立委李彥秀在港湖區成為吸票機，拿下3萬7669票。議會席次部分，國民黨30席、民進黨21席、民眾黨4席、無黨籍4席、社會民主黨1席、新黨1席。選舉結果，以中選會公告為準。

今年台北市議員選舉，因人口略減，第1選區（士林、北投）、第3選區（松山、信義）各少1席，共117人搶61席。國民黨加泛藍無黨籍，議員約33席過半。

選戰激烈的北市士林北投選區，25人搶12席，開票結果，尋求連任的無黨籍黃郁芬、楊靜宇和資深議員林瑞圖落選，民眾黨推2席搶下1席，由黃瀞瑩拿最高票，民進黨包含新人共搶下5席，其中新人林延鳳表現亮眼，為選區第2高票。

內湖南港選區，13人搶9席，藍綠分布無變化，國民黨拿5席，包含現任4名議員及李彥秀，李彥秀成吸票機，民眾黨由耕耘地方許久的新人陳宥丞當選，是第2高票。

中山大同選區，13人搶8席，現任議員基本盤穩，民進黨前發言人顏若芳搶下1席，資深議員梁文傑落選，國民黨新人柳采葳也當選；而無黨籍林亮君連任，民眾黨由現任議員林國成的女兒林珍羽獲選。

參選爆炸大安文山區，27人搶13席，選區為藍營鐵票倉，社會民主黨的苗博雅形象佳、具空戰實力，選舉結果，現任議員皆當選。新人部分，包含民進黨「口譯哥」趙怡翔、國民黨楊植斗、獲國民黨報准以無黨參選的曾獻瑩，及民眾黨張志豪都當選，現任無黨籍議員林穎孟落選。原住民市議員2席，由國民黨議員連任。

回顧2018年台北市議員選舉，藍綠及小黨皆有多名新人當選，議會當時政黨包含親民黨、新黨、時代力量等，今年選舉，民眾黨奪4席將成議會第3勢力。（編輯：李亨山）1111126