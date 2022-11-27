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展開車掃謝票 陳時中：敗選一切由我負責

2022/11/27 10:44（11/27 11:16 更新）
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九合一選舉落幕，民進黨台北市長候選人陳時中（前中）27日上午展開車隊掃街謝票，對於敗選原因，他受訪表示，自己是選舉主將，當然一切由他負責，不能歸罪於任何人。中央社記者陳昱婷攝 111年11月27日
九合一選舉落幕，民進黨台北市長候選人陳時中（前中）27日上午展開車隊掃街謝票，對於敗選原因，他受訪表示，自己是選舉主將，當然一切由他負責，不能歸罪於任何人。中央社記者陳昱婷攝 111年11月27日
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）九合一選舉昨天落幕，民進黨台北市長候選人陳時中今天上午展開車掃謝票，對於敗選原因，他說自己是選舉主將，當然一切由他負責，不能歸罪於任何人，「自己做事自己擔」。

陳時中今天在競總主委、前副總統陳建仁陪同下展開車掃謝票行程，2人上午10時抵達北投區後援總會時，受到支持者高喊「陳時中加油」歡迎。

陳時中在出發前接受媒體聯訪表示，選舉已經告一段落，新的市長也產生了，台北接下來應往團結、合作前進，由於許多選民投了他一票，所以今天特別掃街，要謝謝大家的支持。

對於昨天回家後家人的反應及未來規劃，陳時中說，家人就簡單跟他說了些加油的話語，但對選舉的事情沒有說太多；至於未來，才剛選完，要先沉澱、思考一下。

媒體詢問，此次選舉是否為敗給黨內。陳時中指出，找戰犯不是他的風格，尤其他是選舉主將，當然一切由他負責，不能歸罪於任何人，「轉大人了，自己做事自己擔」。

陳時中表示，大家都是本於善意來幫忙，只要在合法情況下都很歡迎，他要謝謝周遭幫助過他的朋友。

陳時中車掃行程上午10時由北投區後援總會出發，一路車掃到大同區後援總會；下午2時30分接著從中正區後援總會出發，最後車掃到文山區後援總會，一天跑完全市。（編輯：陳仁華）1111127

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