新北市議會藍綠未過半 民眾黨首次搶進1席

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市議會應選66席，本屆當選席次為國民黨32席、民進黨28席，藍綠未過半，民眾黨首次搶進1席，因國民黨居多數，預料仍可掌握正副議長寶座。

從新北市升格以來，新北市議會前3屆議會席次藍綠互有消長，2010年第一屆新北市議員選舉，藍綠不過半，無黨籍成少數關鍵。

2014年第2屆市議員選舉，民進黨32席成為議會多數黨，國民黨經聯合無黨籍議員等少數，歷兩輪投票仍各33票平手，最後，國民黨蔣根煌以抽籤方式奪下議長，成為少數當選的議會龍頭。2018年第3屆市議員選舉，國民黨重新成為議會多數黨。

第4屆議員選舉，國民黨提名38人、民進黨提名35人，目標都朝議會過半搶進，但選舉環境卻出現變數，首先是新莊和過去同選區的五股、泰山、林口等區分割出來，使得票源的估算成各候選人選情變數。

還因部分議員因案未被提名而自行參選，以及面對首次投入地方選舉的民眾黨提名者眾，使得各選區選情益發激烈。

就在各黨完成提名及投入選舉時，現任無黨籍金中玉、民進黨何淑峯及高敏慧等人因多年前貪汙案遭判刑入獄、褫奪公權，其中，除了高敏慧早已宣布放棄參選連任，金與何兩人遭撤銷參選資格，也打亂新店和新莊選區議員選情，增添變數。

最後，部分老將中箭落馬，連任失敗，但也有不少新秀出頭，國民黨獲得32席、民進黨28席，藍綠均未過半，而民眾黨陳世軒搶下1席、無黨團結聯盟2席及無黨籍3席，也使得藍綠以外的少數再次成為議會運作關鍵力量。

地方人士分析，在國民黨取得多數優勢下，現任議長蔣根煌、副議長陳鴻源可望續掌議會正副龍頭。（編輯：張銘坤）1111126