侯友宜親和接地氣 務實施政扎根基層贏得連任

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九合一選舉26日晚間持續開票中，新北市長選舉局勢已明朗，得票持續領先的國民黨候選人侯友宜（中）晚間也抵達板橋開票活動現場，受到媒體關注。中央社記者趙世勳攝 111年11月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市長侯友宜爭取連任成功，國民黨新北市黨部主委黃志雄今天表示，侯友宜以穩健施政扎根基層，加上親和力與執政魄力的特質，交叉運用陸戰組織及空戰優勢，順利贏得連任。

長期投入選戰的某操盤手分析指出，民進黨新北市長候選人林佳龍提出市政規劃及「新北大翻新」的願景，雖點出現況不足，但似乎無法激起熱情；林佳龍還呼籲不要重演立法院長游錫堃8年前敗選的遺憾，並在選前之夜晚會邀請COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫身亡男童「恩恩」的父親上台，但開票結果似仍未達預期。

黃志雄接受中央社記者訪問時表示，侯友宜雖有現任優勢，但個人魅力是勝選關鍵。侯友宜除長期擔任事務官瞭解行政部門運作，勇於扛責更加強團隊施政的動力與向心力。

黃志雄說，民調高不等於得票高，以往經驗，投票率低回歸基本盤對決，對藍營不利，這次積極催化年輕、中間選民投票，配合選辦營造年輕的策略奏效。

他表示，「善攻者贏得選戰」，靈活運用自媒體掌握話語權，螞蟻雄兵的文宣與串連，強化中央執政的爭議性話題，成功吸引年輕人眼球；陸戰助攻方面，強化危機意識，透過各級組織交疊複式動員，攻守有序以發揮固票效果。

一名策略整合行銷公司負責人分析指出，觀察侯友宜團隊善於大數據應用，對於社會關注議題找出最有效的溝通方式，也整合平面、網頁、互動多媒體，精準有效益地傳播市政訊息，這是空戰的優勢。

侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭說，侯友宜與基層搏感情，親民、接地氣，舉辦逾百場座談會傾聽、直接解決需求，讓里長與市民有感，發揮無形的綿密組織力量，順利反映在選舉結果。

侯友宜選舉辦公室執行長張其強分析指出，侯友宜自宣布競選連任開始，就按既定步驟前進，不因對手是誰或其選戰招數而調整策略，侯友宜主訴求是以過去4年的政績接受選民檢驗，並訴說未來願景。（編輯：戴光育）1111126