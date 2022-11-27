車隊謝票 蔣萬安：打造廉能有效率、服務型政府

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（中央社記者林長順台北27日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安勝選，今天展開謝票行程，他表示，會將市民支持轉化為推動市政的動力，打造廉能有效率、服務型的政府，市政不只要有成績，也要有人情味。

蔣萬安下午在國民黨立委林奕華陪同下展開車隊謝票行程，他在謝票前接受媒體聯訪時做上述表示。蔣萬安也表示，他最感謝的幾個女人，除了母親、姊姊、太太，再來就是林奕華，感謝林奕華在這次選舉的幫忙。

媒體詢問，兩名競選對手上午開始謝票，為何到下午才進行謝票行程，蔣萬安指出，上午在市民基地特別感謝一路支持、幫忙他的志工團隊，選舉有好的結果絕對不是只靠一個人，而是靠大家的幫忙，所有志工都是他最堅強的後盾。

媒體問到，民進黨台北市長候選人陳時中、台北市長柯文哲昨晚都致電，雙方談了什麼內容。蔣萬安說，非常感謝陳、柯打電話給他，彰顯台灣民主制度的成熟。

至於無黨籍台北市長候選人黃珊珊要求落實政見，陳時中則號召台北市民全力支持蔣萬安，蔣萬安指出，台北市是所有市民的台北市，非常謝謝黃、陳展現民主風範，接下來他要把市政做好，讓台北更好。

媒體問到目前有無副市長及小內閣人選，會不會找前行政院秘書長李四川或黃珊珊擔任，蔣萬安表示，目前還在規劃中，他會更加倍努力與市民共同打拚，讓台北市政推動更為順利、台北市更上一層樓。

蔣萬安說，上任後除了將拜訪清潔隊，還會拜會各市府單位，了解他們的需求、想法及意見，打造廉能有效率、服務型的政府，市政不只是要有成績，也要有人情味。

對於民進黨台北市議員王世堅表示要用監督柯文哲方式監督蔣萬安。蔣萬安先恭喜王世堅高票當選，未來大家在各自崗位上共同為台北努力。（編輯：陳仁華）1111127