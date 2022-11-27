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陳時中敗選謝票結束 盼台北明天比今天更好

2022/11/27 19:39
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）角逐台北市長失利的前衛福部長陳時中今天結束車隊掃街謝票行程，他說，選戰正式落幕，期盼撕裂社會的仇恨能夠平息，國家才有繼續向前走的動力，衷心期盼明天的台北比今天更好。

九合一選舉昨天落幕，民進黨台北市長候選人陳時中落敗，今天在競總主委、前副總統陳建仁陪同下展開全市車隊掃街謝票行程。

過程中，許多支持者舉著手拿旗在路邊揮舞，也有騎機車、開車、行走中的用路人向車隊揮手、豎起大拇指或鞠躬，但有少數民眾比出倒讚手勢甚至中指。

陳時中謝票結束後在臉書發文表示，選戰正式落幕，期盼撕裂社會的仇恨能夠平息，因為首都與國家必須放下這些負面氛圍，才有繼續向前走的動力。

陳時中說，他深信台北市民都很有智慧，民主將會持續進化，衷心期盼明天的台北能夠比今天更好。

陳時中指出，他帶著12萬分的感謝心意展開台北12區車隊掃街謝票，路上有兩塊手舉牌令他印象特別深刻，一塊寫著「防疫成績有歷史論斷」，另一塊寫著「前往幸福的路上總是充滿荊棘」。

他說，看到沿路上為他打氣、鼓勵的市民朋友，有些人臉上掛著祝福的笑容，有些人眼中含著不捨的淚水，「無論是哪一張面孔，你們每一個人，都讓我感受到滿滿的溫暖與感動」。（編輯：陳政偉）1111127

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