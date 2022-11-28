車隊謝票 蔣萬安：規劃市政內閣須用人唯才

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（中央社記者劉世怡台北28日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安勝選，今天進行第2天謝票行程，他表示，市政內閣人選積極規劃中，理念為用人唯才，有品德、專業及能發揮所長，去推動巿政，並符合人民的期待。

蔣萬安上午展開第2天的車隊謝票行程，於競選總部接受媒體聯訪時做上述表示。

媒體詢問，巿政內閣人選名單。蔣萬安表示，人事部分，都在積極規劃中，要打造一個廉能、效率及服務型的政府，提供最好的服務，理念為用人為才，人選須有品德、專業，並能發揮所長，最重要能將巿政推動，符合人民的期待。

媒體追問，交接小組成員名單，與台北巿政府的窗口由誰出任。蔣萬安指出，目前積極作業中，包括交接小組的成立，與巿府對接，會一步步照節奏處理，希望在交接過程圓滿順利。

此外，對於立委餘缺，內心有沒有較屬意人選。蔣萬安指出，相信黨中央會有最妥適的安排規劃，人選在確定之後，就團結一致全力支持為國民黨守住這非常重要的一席。（編輯：方沛清）1111128

國民黨台北市長候選人蔣萬安（車上前左）勝選，28日一早以車隊進行掃街謝票，向選民表達感謝。中央社記者王飛華攝 111年11月28日

國民黨台北市長候選人蔣萬安（前左）勝選，28日上午展開第2天的車隊謝票行程，沿途揮手感謝選民支持。中央社記者王飛華攝 111年11月28日