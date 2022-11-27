北市立委補選 吳怡農阮昭雄拚參選梁文傑也被點名

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（中央社記者葉素萍台北27日電）九合一選舉落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安立委席次需要補選。民進黨方面，台北市議員阮昭雄、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農有意爭取，這次選舉意外落馬的台北市議員梁文傑也被認為是潛在人選，最後將由民進黨代理黨主席徵召。

蔣萬安在選舉投票日前請辭立委，中選會宣布台北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選，將於明年1月8日投票，今年11月28日至12月2日登記。

民進黨中執會23日已通過徵召辦法，由黨主席依徵召辦法進行提名補選候選人；不過，黨主席蔡英文昨天為九合一選舉挫敗承擔責任，已辭去黨主席一職，民進黨將待30日召開中執會，互推一位擔任代理黨主席。

這次拿下中山大同議員最高票的民進黨議員王世堅今天被媒體問及是否參加補選時說，他毫無意圖，吳怡農是非常適合人選，他推薦由吳參加補選。

吳怡農受訪時感謝王世堅的肯定，並說王世堅是大家尊重的前輩，一向忠於自己的良心與信念。期待民進黨的提名與徵召以透明為原則，以民主機制為依據。

阮昭雄受訪表示，一切尊重黨中央相關程序，黨面臨選後的狀況，必須共同承擔面對，不論最後是由他披掛上陣，或由其他人競選，都必須團結。若徵召他，會全力以赴、義不容辭，如果是其他人，他也會幫忙輔選。

國民黨立委許淑華贏得南投縣長選戰，遺留的南投第2選區立委席次也將補選。民進黨提名的蔡培慧競選南投縣長落敗，但地方仍看好她投入立委補選，集集鎮長陳紀衡也被點名。

蔡培慧受訪表示，她這幾天都在謝票，感謝11萬鄉親的支持，她冷靜幾天再來想這件事。

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒說，立委補選問題，還是要經過中央黨部，地方黨部再跟基層一起開會討論，才有辦法推派優秀人選。（編輯：楊蘭軒）1111127