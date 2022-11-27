更多編輯台推薦新聞：
2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單
政治

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單
政治

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單

阿根廷一掃爆冷輸球陰霾 梅西進球與出賽數追平馬拉度納
運動

阿根廷一掃爆冷輸球陰霾 梅西進球與出賽數追平馬拉度納

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土疫情連7週下降 擬討論12/1起戶外口罩鬆綁
首頁 / 政治

藍啟動北市立委補選徵詢 人選涵蓋前後任立委議員

2022/11/27 14:51（11/27 14:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
九合一選舉落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安立委席次需要補選，國民黨啟動意願徵詢與協調。（中央社檔案照片）
九合一選舉落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安立委席次需要補選，國民黨啟動意願徵詢與協調。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北27日電）九合一選舉落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安立委席次需要補選，國民黨黨務人士表示，由於時間緊迫，即刻啟動意願徵詢與協調，包括現任或前任的立委、議員，都有人推薦。

蔣萬安在選舉投票日前請辭立委，中選會宣布台北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選，將於明年1月8日投票，11月28日至12月2日登記。

黨務人士今天表示，由於本週就要完成登記，黨內將即刻啟動意願徵詢與協調，目前包括前任或現任的議員、立委，都有人點名或是推薦，包括前任台北市議員王浩、現任議員王鴻薇、以及國民黨不分區立委李貴敏及鄭麗文，以及前立委羅淑蕾等。

除了蔣萬安的立委席次需要補選外，國民黨立委許淑華贏得南投縣長選戰，因此許淑華的立委席次也將進行補選，南投藍營地方人士則說，可能代表藍營出征的包括即將卸任的南投縣長林明溱，或是林明溱的兒子、現任國民黨南投縣黨部主委林儒彬，此外，也有藍營議員躍躍欲試，但時就看地方上如何協調。

據了解，許淑華在這次立委補選上，不會推派人選，將完全尊重地方黨部的意見，國民黨中央黨部則將會尊重地方的意見，因此要空降的人選的機率不大。

黨內人士則說，這次台北立委的補選，在人選上並沒有設限，最高原則就是設法找出會贏的人，期盼能延續九合一勝選的氣勢，再次贏下這場立委補選。但他也說，若能有高知名度的人選願意出馬，在短期的選戰中，能占到不少優勢。（編輯：蘇志宗）1111127

#蔣萬安
#許淑華
#國民黨
延伸閱讀
九合一選戰挫敗 綠2024布局謀定而後動蔣萬安當選台北市長 讚陳時中、黃珊珊是可敬對手當選南投縣長 許淑華：一定為鄉親爭取最好福利民進黨徵召立委補選人選 吳怡農表達參選意願
蔣萬安
台北市長投票率67.7% 蔣萬安以57.5萬票當選九合一落幕 北市第3選區南投第2選區立委將補選
許淑華
許淑華政壇20年 長期地方耕耘當選南投縣長南投縣長選前之夜 蔡培慧許淑華搶攻南投市民支持
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族