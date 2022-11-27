藍啟動北市立委補選徵詢 人選涵蓋前後任立委議員

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）九合一選舉落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安立委席次需要補選，國民黨黨務人士表示，由於時間緊迫，即刻啟動意願徵詢與協調，包括現任或前任的立委、議員，都有人推薦。

蔣萬安在選舉投票日前請辭立委，中選會宣布台北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選，將於明年1月8日投票，11月28日至12月2日登記。

黨務人士今天表示，由於本週就要完成登記，黨內將即刻啟動意願徵詢與協調，目前包括前任或現任的議員、立委，都有人點名或是推薦，包括前任台北市議員王浩、現任議員王鴻薇、以及國民黨不分區立委李貴敏及鄭麗文，以及前立委羅淑蕾等。

除了蔣萬安的立委席次需要補選外，國民黨立委許淑華贏得南投縣長選戰，因此許淑華的立委席次也將進行補選，南投藍營地方人士則說，可能代表藍營出征的包括即將卸任的南投縣長林明溱，或是林明溱的兒子、現任國民黨南投縣黨部主委林儒彬，此外，也有藍營議員躍躍欲試，但時就看地方上如何協調。

據了解，許淑華在這次立委補選上，不會推派人選，將完全尊重地方黨部的意見，國民黨中央黨部則將會尊重地方的意見，因此要空降的人選的機率不大。

黨內人士則說，這次台北立委的補選，在人選上並沒有設限，最高原則就是設法找出會贏的人，期盼能延續九合一勝選的氣勢，再次贏下這場立委補選。但他也說，若能有高知名度的人選願意出馬，在短期的選戰中，能占到不少優勢。（編輯：蘇志宗）1111127