北市立委補選 王鴻薇徐巧芯表態不參加

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（中央社記者劉建邦台北30日電）國民黨立委蔣萬安當選台北市長，立委缺額補選近日登記，被視為熱門人選有台北市議員王鴻薇、徐巧芯等人。王鴻薇今天表示，已向黨中央表達不參選；徐巧芯也表達不會參加補選。

台北市長當選人蔣萬安在九合一選舉投票日前請辭立委，中央選舉委員會宣布北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選，11月28日至12月2日開始登記，明年1月8日投票。

國民黨部分，被外界視為熱門人選的有王鴻薇、徐巧芯、未爭取議員連任的王浩，及國民黨不分區立委李貴敏及鄭麗文，此外，前立委羅淑蕾日前接受媒體訪問時表態願意參選；徐巧芯先前接受媒體訪問時表示，不會參加補選。

王鴻薇今天上午在台北市議會1樓接受聯訪指出，她已清楚告知國民黨中央、台北市黨部，不參加立委補選，主因她才剛完成北市議員選舉，12月25日要就職，若投入立委補選，會被外界及與論認為是史上「落跑」最快的議員。

王鴻薇表示，她非避戰也不是害怕吳怡農，若她真要參加立委補選，會有勝選決心，但最主要是補選登記時程，並認為這次時程安排有很大的政治考量及陰謀，許多當選優秀議員都會遇到類似狀況，像是被點名的徐巧芯或陳炳甫。

媒體詢問，若國民黨中央下午宣布以徵召要求參選？王鴻薇說，會跟黨中央告知，她不能也不會參選，且已跟秘書長黃健庭聯繫，再次告知不會參選。

針對北市立委補選，民進黨部分，除台北市議員阮昭雄、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農有意爭取，因投票時間緊迫，民進黨內多數認為吳怡農曾選過此區立委，有基礎，出線機率高。（編輯：李亨山）1111130