北市南投立委補選 國民黨徵召決定人選

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九合一選舉落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安（前中）及當選南投縣長的許淑華，這2席立委缺額將補選，國民黨30日通過以徵召方式決定人選。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）九合一選舉落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安及當選南投縣長的許淑華，這2席立委缺額將補選。國民黨今天通過以徵召方式決定人選，組發會主委許宇甄說，會盡快決定徵召人選。

國民黨今天下午召開中常會，通過台北市第3選區（中山、北松山）、南投縣第2選區立委補選提名辦法，依「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第4條第1項「國民黨對公職人員選舉之輔選方式，必要時得辦理徵召提名」的規定，由黨中央以徵召方式推薦黨員參選。

許宇甄會後受訪表示，台北市第3選區立委補選11月28日至12月2日登記，明年1月8日投票，時程緊湊，因此中常會通過提名辦法，將不初選，改以徵召決定台北市第3選區與南投縣第2選區立委補選人選。

台北市第3選區立委補選，包括市議員王鴻薇、徐巧芯、前議員王浩、不分區立委鄭麗文、李貴敏等人都被點名是熱門人選，前立委羅淑蕾也表態參選。不過，王鴻薇、徐巧芯都已明確表達不參選。國民黨人士表示，王鴻薇在黨內民調領先，黨中央正積極勸進王鴻薇。

談到可能徵召的人選，許宇甄說，除參考內部民調，也要徵詢蔣萬安的意見，綜合評估考量後，才會提出最具勝選機率的人選。人選何時出爐，許宇甄說，會盡快，目前已在徵詢可能人選，決定後會對外說明。

南投縣第2選區立委補選方面，許宇甄表示，許淑華12月25日就任南投縣長，待就職後才會展開補選作業。

南投縣長林明溱兒子、南投縣黨部主委林儒彬，以及南投市長宋懷琳、南投縣議員游顥等人都被視為南投縣第2選區立委補選熱門人選。

身兼國民黨中常委的游顥在中常會後受訪表示，希望國民黨能在這次補選獲勝，他支持黨中央儘快以民調或協調方式決定人選。（編輯：謝佳珍）1111130