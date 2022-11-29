陳椒華同台邱顯智王婉諭 聽到兩人不接受慰留突離場

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（中央社記者王揚宇台北29日電）時代力量立法院黨團今天召開記者會，媒體詢問時，立委邱顯智、王婉諭表示堅辭決策委員立場，時力黨主席陳椒華則表達慰留態度；不過，當王婉諭表明不會接受慰留後，陳椒華突離場，引發討論。

對於突然離席一事，陳椒華接受中央社記者訪問表示，黨團記者會後，她因後續尚有其他行程先行離席，有關自己想與黨員及支持者說的話，已於臉書上完整說明，謝謝所有朋友對於時力的關心。

時力在2022九合一選舉成果不如預期，立委邱顯智、王婉諭及決策委員李兆立等人，27日宣布辭去決策委員一職，砲轟黨中央無法提供候選人奧援。

時力立法院黨團今天召開「純吃飯？黑白兩道聚餐，警察風紀壞了了」記者會，立委邱顯智、王婉諭、陳椒華要求警政署應立刻提出2018年的調查報告，也要求內政部長徐國勇別當「內政布」護航，應重新徹查松勤88招待所案件。

不過多家媒體關注邱顯智、王婉諭辭決策委員一事，也問陳椒華是否要繼續留任黨主席等問題。

邱顯智表示，黨面對這樣的挫敗，一定要展現痛定思痛及大破大立的態度，因此希望黨主席及決策委員一起請辭，這並非針對黨主席，而是大家一起負責、趕快整隊，為2024年選舉備戰，而他也會投入2024年的選戰，責無旁貸。

陳椒華提到，她暫時被慰留（黨主席），自己28日晚間已發聲明稿，而現在時力最需要的就是團結及凝聚共識，因此她會極力慰留6位請辭的決策委員。

王婉諭則指出，黨的決策機制現在無法發揮功能，就應該全面總辭，然後進行補選和改選，「我絕對會跟著主席、黨一起走下去」。此外，她不會接受慰留，希望讓黨好好思考如何走下去，因此他們提出的是總辭，陪黨主席一起處理黨務，及如何走出新的路線。

當王婉諭發言完畢，邱顯智要再度說明時，陳椒華起身離場，引起現場記者討論。（編輯：黃國倫）1111129