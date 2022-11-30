北市長12人參選 蔣萬安獲最高補助金1726萬元

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）有12人參選的台北市長選舉由國民黨候選人蔣萬安以57萬5590票勝出，根據選委會公告，僅蔣萬安、陳時中及黃珊珊可拿回150萬元保證金，蔣萬安還可拿到1726萬7700元的補助金。

台北市選舉委員會今天公布市長選舉候選人競選費用補貼核算結果明細表，依據公職人員選舉罷免法規定，由於蔣萬安以57萬5590票當選，競選費用補貼得票數最低標準為19萬1864票，達到標準票數後，每票補助新台幣30元。

選委會指出，12名候選人中僅蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊達標，蔣萬安將拿到1726萬7700元的補助金，陳時中則有1303萬6740元補助金，黃珊珊也有1026萬4230元，其餘9人不予補貼。

至於參選直轄市長的150萬元保證金，選委會說明，台北市長選舉人人數約為202萬人，未達10分之1、約20萬2000票將不退還，也就是只有蔣萬安、陳時中、黃珊珊可拿回150萬元。

選委會表示，保證金將在當選人名單公告後30天內發還，而中選會將在12月2日公告當選人名單。（編輯：張銘坤）1111130