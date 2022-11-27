黃珊珊車隊謝票 下一步規劃想好會公布

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）無黨籍台北市長候選人黃珊珊敗選後今天展開車隊掃街謝票，她表示，心情都很好、平靜，從選舉結果看到許多人仍希望跳脫藍綠綑綁，她會持續努力，下一步規劃想清楚後會對外說。

挑戰台北市長失利的黃珊珊上午從大安區競選總部出發，啟動車隊掃街繞行北市謝票，終點站將回到她擔任市議員時期的內湖區服務處，沿途許多民眾上前握手、比讚，力挺她繼續努力。

媒體在活動前聯訪詢問昨晚她開票後迄今的心情，黃珊珊說，一直都很好也很平靜，每一件事情都是人生的功課，這是選民的選擇，自己已經盡了最大努力，同時選舉結果也讓大家驚覺「還是有很多的人希望跳脫藍綠綑綁」，相信只要一直努力，總有一天會有這樣的空間。

黃珊珊也坦言，昨天至今都很忙碌，還沒和媽媽、兒子通電話聯繫，但家人都會繼續支持，也很感謝所有幫忙她的人。

媒體追問如何看內湖區選票表現，去年疫情期間勤跑萬華卻得票不如預期，黃珊珊說，在港湖區服務20多年，相信當地民眾對她的肯定，只是市民這次可能很害怕、焦慮和擔心另外一個人當選，相信若撕掉政黨外衣，沒有這些顧慮的話，港湖民眾還是最支持自己的地方。

她又說，勤跑萬華不是因為要選舉，那是自己（副市長）的職責，不會將該做的事情變成選票，萬華民眾給予她的肯定已非常高，對於任何投票力挺者都心懷感激，這次北市有34萬多人相信中間的力量，相信正直、誠信的黃珊珊，是自己這次選舉最大的收穫。

媒體追問下一步規劃，是否會幫將卸任的台北市長、民眾黨主席柯文哲輔選總統大選，或參選港湖區或中正萬華區立委、以及國民黨台北市長當選人蔣萬安或民眾黨新竹市長當選人高虹安若邀請擔任副市長，是否同意。

黃珊珊表示，現在下一步就是謝票，因為有許多人幫忙，謝票時間會很長，還沒有想那麼多（輔選柯）。她笑說大家都急著幫她找工作嗎？又隨即表示「我想清楚了，就會跟大家說」。（編輯：陳清芳）1111127