高虹安首波小內閣 高檢署檢察官蔡麗清任新竹副市長

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市長當選人高虹安今天公布首波小內閣名單，包括高等檢察署檢察官蔡麗清擔任副市長，以及秘書長張治祥及教育處長、地政處長及民政處長等職務名單。

高虹安上午舉辦第一波市政團隊名單發布記者會，她表示，團隊成員有熟悉在地新竹市政的人選，也有從其他直轄市挖角而來的優秀事務官，但最大的共同點就是都具優異的專業能力、熟稔公共事務及政府行政經驗，在幹練老將跟心血的共同合作下，將可為市府團隊帶來一番新氣象。

高虹安介紹，將擔任副市長的蔡麗清是現任高等檢察署檢察官，她將借重蔡麗清在法治方面的長才和公務體系經驗，為新竹市政帶來不一樣的城市治理哲學和創新思維。

蔡麗清透過回應稿表示，今天因公務緣故無法到場，她過去工作長年專注在檢察官體系中，工作內容是嘗試找出不合理的地方，未來會繼續貢獻所學，確保市政建設與城市發展能在正確的道路上前進。

張治祥致詞說，她曾任3個機關首長，對內外的整合與協調能力有信心，例如在台中市政府服務時，處理過黎明幼兒園的抗爭事件，在台北市政府服務時也完成社子島開發案，未來她會盡其所能帶領團隊，提升行政效率。

將任教育處長的童鳳嬌為現任新竹縣中正國中校長，她致詞說，她出生新竹縣，是新竹女中校友，國立政治大學學校行政碩士、國立清華大學教學博士，曾在國中、高中擔任英文、國文老師，擔任校長18年，教育年資35年。

地政處長將由台中市政府地政局專門委員何憲棋擔任。他說，感謝高虹安接納各方人才，當初和高虹安面談時，認為她是年輕有活力，且有想法的科技人，未來希望能透過資通訊服務來讓民眾查詢地政相關資訊，提供更便民服務。

將任民政處長的嚴翊琦說，民政處業務涵蓋範圍廣，過去他擔任過前新竹市長許明財的隨行秘書，過程中學習到從不同角度看見市民需要，未來他會帶領團隊按照高虹安的施政方針，做出最好成果。

媒體詢問高虹安，這次副市長名單為法治人員，是否是因為要優先查前朝弊案，或是有個人官司的相關考量。

高虹安回應，副市長人選她徵詢過學者、市府公務人員，許多外傳的潛在人選也都思考過，雖大眾對於新竹市的公共工程有疑慮，但她並不會以弊案方式去看待，「不見得一定是弊案，但一定有缺失」，希望未來能借重專業，創造更好的制度。她強調，起用法治人才，與私人官司無關。（編輯：張銘坤）1111219