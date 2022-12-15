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高虹安涉詐領助理費案 陳奐宇王郁文移送北檢複訊

2022/12/15 22:11（12/15 22:17 更新）
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台北地檢署偵辦民眾黨籍新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，15日約談多人到案，其中，高虹安辦公室主任陳奐宇（右2）晚間移送北檢複訊。中央社記者張皓安攝　111年12月15日
台北地檢署偵辦民眾黨籍新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，15日約談多人到案，其中，高虹安辦公室主任陳奐宇（右2）晚間移送北檢複訊。中央社記者張皓安攝　111年12月15日
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（中央社記者林長順台北15日電）北檢偵辦民眾黨籍立法委員、新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，今天以被告身分傳喚高虹安及辦公室主任陳奐宇等，陳奐宇晚間9時50分移送北檢複訊，高虹安仍在北機站偵訊。

檢調接獲檢舉，指高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為「公積金」，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、中華民國刑法偽造文書等罪。

台灣台北地方檢察署指揮法務部調查局北部地區機動工作站兵分8路搜索，以他字案被告身分約談高虹安、李忠庭、助理王郁文及陳奐宇。

王郁文稍早已移送北檢，陳奐宇被移送北檢複訊時，面對記者詢問不發一語。（編輯：李明宗）1111215

台北地檢署偵辦民眾黨籍新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，15日約談多人到案，其中，高虹安前助理王郁文（中）晚間移送北檢複訊。中央社記者張皓安攝 111年12月15日
台北地檢署偵辦民眾黨籍新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，15日約談多人到案，其中，高虹安前助理王郁文（中）晚間移送北檢複訊。中央社記者張皓安攝 111年12月15日
#高虹安
#陳奐宇
#北檢
高虹安
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