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檢調搜索高虹安辦公室 林耕仁籲應向檢方說清楚

2022/12/15 14:19
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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）台灣民眾黨新竹市長當選人高虹安遭控涉嫌詐領助理費案，檢調人員今天赴高虹安國會辦公室搜索，對此，參選新竹市長失利的林耕仁今天說，高虹安應要向檢調說清楚。

林耕仁在選前曾針對高虹安國會辦公室助理費問題，揭露多筆助理費疑似公積金等內帳、以及高虹安男友疑為人頭助理等，原訂要到調查局北機站提交相關資料，後來取消。

高虹安擔任立委期間被控涉嫌詐領助理費案，檢調人員今天到高虹安國會辦公室搜索。林耕仁恰好也在議會黨團開記者會，針對在選舉期間謠言澄清。

媒體提問，對於高虹安辦公室被搜索，林耕仁是否有到北機站或北檢提供資料，林耕仁表示，檢調單位都有實際上的這些資料，高虹安也應要向檢方說清楚。

媒體問及，議員卸任後的下一步，是否參選立委，林耕仁說，身為黨員，會為黨的工作全力以赴，而國民黨長期跟市民走在一起，黨要他怎麼做、就怎麼辦理，配合黨的運作。

林耕仁表示，身為政治工作者，擔任議員20多年，以取之於社會、用之於社會觀念回饋，若社會需要他，會全力以赴。（編輯：方沛清）1111215

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