高虹安涉詐領助理費案 台北地檢署分案偵辦

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（中央社記者林長順台北17日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領立院助理費案，調查局北機站15日報請台北地檢署指揮偵辦。北檢今天下午正式分案，由查緝黑金專組檢察官偵辦，目前仍為「他字案」。

調查局日前發布新聞稿指出，高虹安遭質疑詐領立法院助理費，案件原是台北市調查處接獲民眾檢舉資料後立案，並由調查局局本部發交新竹市調查站辦理，但是考量新竹調查站選舉查察任務繁重，再轉由北部地區機動工作站接辦。

高虹安多次澄清表示並無詐領助理費，並於7日主動帶著資料赴北機站說明。北機站陸續蒐集相關事證釐清案情，15日報請台北地檢署指揮偵辦。

北檢近日接獲多件民眾檢舉高虹安涉嫌詐領立法院助理費案件，今天下午與北機站報指揮案件正式分案，由檢肅黑金專組檢察官偵辦，目前仍是「他字案」。檢方將進一步釐清相關事證是否涉及犯罪。

法界人士指出，法律上對案號並沒有明文規定，而是檢方辦案的慣例。當檢察官認定有犯罪嫌疑，但犯罪事實與行為人其中之一不明確時，或兩者都不明確時，就分為「他字案」。當被告與犯罪事實均明確時，講改分「偵字案」，但即使被列為偵字案的被告，也不見得構成犯罪、會被起訴。（編輯：李亨山）1111117