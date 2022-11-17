更多編輯台推薦新聞：
波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看
國際

波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲1/300
首頁 / 政治

高虹安涉詐領助理費案 台北地檢署分案偵辦

2022/11/17 15:21（11/17 15:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安（圖）遭控詐領立院助理費案，調查局北機站15日報請台北地檢署指揮偵辦。（中央社檔案照片）
台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安（圖）遭控詐領立院助理費案，調查局北機站15日報請台北地檢署指揮偵辦。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北17日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領立院助理費案，調查局北機站15日報請台北地檢署指揮偵辦。北檢今天下午正式分案，由查緝黑金專組檢察官偵辦，目前仍為「他字案」。

調查局日前發布新聞稿指出，高虹安遭質疑詐領立法院助理費，案件原是台北市調查處接獲民眾檢舉資料後立案，並由調查局局本部發交新竹市調查站辦理，但是考量新竹調查站選舉查察任務繁重，再轉由北部地區機動工作站接辦。

高虹安多次澄清表示並無詐領助理費，並於7日主動帶著資料赴北機站說明。北機站陸續蒐集相關事證釐清案情，15日報請台北地檢署指揮偵辦。

北檢近日接獲多件民眾檢舉高虹安涉嫌詐領立法院助理費案件，今天下午與北機站報指揮案件正式分案，由檢肅黑金專組檢察官偵辦，目前仍是「他字案」。檢方將進一步釐清相關事證是否涉及犯罪。

法界人士指出，法律上對案號並沒有明文規定，而是檢方辦案的慣例。當檢察官認定有犯罪嫌疑，但犯罪事實與行為人其中之一不明確時，或兩者都不明確時，就分為「他字案」。當被告與犯罪事實均明確時，講改分「偵字案」，但即使被列為偵字案的被告，也不見得構成犯罪、會被起訴。（編輯：李亨山）1111117

延伸閱讀
何志偉爆高虹安男友已出國 高辦：李忠庭還在國內高虹安臉書提模擬投票結果疑違選罷法 新竹選委會接獲檢舉澄清絕無人頭助理 民眾黨團提告匿名爆料者柯文哲合體高虹安直播嘆：很對不起妳 沒想到會遭到這麼大攻擊助理費爭議 高虹安：努力提證據供檢調參考
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
何志偉爆高虹安男友已出國 高辦：李忠庭還在國內