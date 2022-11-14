高虹安助理費爭議 北市勞動局籲由當事人陳情

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有媒體報導，台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安涉詐領國會助理費。高虹安14日下午在民眾黨中央黨部舉行記者會回應，表示她絕無強迫助理繳納款項至公積金帳戶。中央社記者吳家昇攝 111年11月14日

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑詐領助理費、溢扣薪資等，台北市勞動局今天表示，如果勞工當事人有相關爭議，建議先申請調解或檢具事證陳情。

高虹安遭媒體揭露，每月向立法院請領的「表定薪資（表帳）、加班費」與辦公室發給助理的「實際薪資」存在一定的差額，且須上繳至高虹安辦公室的公積金帳戶，詐領金額超過新台幣60萬元。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛日前接受中央社記者電話訪問時說，勞工若對雇主、企業有關薪資報酬給付感到委屈、有溢扣，可向所在地地方政府勞工局申訴，由勞工局針對個案進行事實調查，而國會公費助理適用勞動基準法。

台北市勞動局勞動基準科科長葉思延今天向中央社記者表示，近期有收到匿名檢舉，可能是民眾看到新聞就來反映，但目前正值選舉期間、時機敏感，且檢舉人沒有提供具體事證，為了避免不必要的猜想，針對這類陳述會比較謹慎處理。

葉思延指出，過去有過類似個案，檢舉人可能不認識當事人也不是關係人，或是冒名提供事證，勞動局派員稽查反而造成當事人困擾，甚至浪費行政資源，所以還是希望由當事人出面陳情，勞動局會依法保密其身分。

葉思延說，根據媒體報導內容，高虹安可能涉及勞基法第22條第2項、第43條及相關請假規範，提醒所有雇主，無論有沒有內規，只要溢扣都有違法之虞。

不過，葉思延指出，若勞工是私底下捐款或透過另外管道提供財源，看不出是從薪水扣除的話，就會比較難判斷有沒有違法事實，所以仍呼籲由當事人來申訴或申請調解並提供事證，屆時勞動局會派員稽查或請雇主說明狀況。（編輯：唐聲揚）1111114