更多編輯台推薦新聞：
影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高
生活

影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌
運動

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲1/300
首頁 / 政治

高虹安遭指要助理回捐病事假薪資 勞工局將查是否違法

2022/11/11 17:23（11/11 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨新竹市長參選人高虹安被其前國會助理指稱請假扣薪、違反紀律罰款都存入辦公室基金。（中央社檔案照片）
民眾黨新竹市長參選人高虹安被其前國會助理指稱請假扣薪、違反紀律罰款都存入辦公室基金。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北11日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安被其前國會助理指稱請假扣薪、違反紀律罰款都存入辦公室基金。勞動部今天說，國會公費助理適用勞基法，若經勞工局查有違法，處2萬到100萬元罰鍰。

媒體報導高虹安的國會辦公室前助理揭露請病假、事假被扣薪，沒洗飲料杯、忘記丟垃圾等須繳罰款，皆納入辦公室基金。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛接受中央社記者電話訪問時說，勞工若對雇主、企業有關薪資報酬給付感到委屈、有溢扣，可向所在地地方政府勞工局申訴，由勞工局針對個案進行事實調查，而國會公費助理適用勞動基準法。

就法律規定來說，勞動部指出，有關勞工請病假、事假的工資給付，援引勞動基準法第43條規定，有訂定子法「勞工請假規則」，此規則第4條規定病假一年請30天以內給半薪，超過30天無薪，拿月薪者通常約定日薪以月薪的1/30計算，半薪再除以2。

事假則是一年最多請14天，但法律沒有規定要給薪水，雇主不給薪也不違法；相關扣薪規定不能超過上述規定的上限，如果經勞工局查證屬實，將違反勞基法第43條，依據同法第79條處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

關於國會公費助理請假扣薪繳入辦公室基金，是否有疑義，勞動部說，這部分要請立法院說明。

至於違反職場紀律繳罰款，勞動部表示，涉及勞動報酬，所以不建議用罰款作為執行紀律規定的方式，除非造成企業損失，勞工也承認並願意理賠，這部分由勞基法第22條規範，若經勞工局查證有違法之實，罰則也是依據同法第79條規定執行，罰鍰金額同上所述。（編輯：管中維）1111111

延伸閱讀
高虹安遭指要助理回捐病事假薪資 勞工局將查是否違法籲高虹安辭立委遭批智商太低 沈慧虹指品格操守為重高虹安助理爭議 衛福部不排除審查永齡基金會高虹安住院 李秉穎：打點滴恢復體力無學術根據
高虹安
高虹安質疑捐款 柯建銘：正式助理合法捐贈沈慧虹籲應辭立委 高虹安競辦：把握時間爭取支持
黃維琛
無薪假減1433人 邊境開放支援服務業和緩恢復勞工3人以下更改工時免勞資會議 影響約25萬家
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
高楊會引聯想 林耕仁：楊文科透過幕僚表達唯一支持我