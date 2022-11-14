鄭運鵬提桃園建設方向 拚成為台灣心臟世界引擎

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天表示，希望市民能可以認同他對於桃園未來8年的建設方向，就是要讓桃園成為台灣的心臟、世界的引擎。

鄭運鵬中午出席中華民國工業區廠商聯合會「行政院沈榮津副院長與桃園地區工業區廠商座談」，會後接受媒體聯訪表示，台灣現在是世界的引擎、桃園將是心臟，在台積電有意願進到桃園後，桃園所有工業區將跟著台積電護國神山的上下游群山一起受惠。

他說，沈榮津就綠能、晶圓等製造業所需設備及基礎條件進行座談，過去8年不只是中央給桃園帶來很大的投資及建設，桃園市長鄭文燦8年成績也讓廠協會感受到很大的進步。

鄭運鵬指出，他今天向廠協會的好朋友說明，請他們延續過去與桃園市府很好的合作、互動關係，以及與中央有共同的政策及一致方向，這對桃園市的各行各業、尤其是工業區的製造業是非常重要的一件事。

記者詢問，國民黨桃園市長候選人張善政為了明天的政見發表會，今天閉關未安排行程。

對此，鄭運鵬指出，他1個人要當3個人用，所以大部分的選舉活動會照常進行，晚上也會有拜會及掃街，他也會保留時間準備明天的公辦政見發表會。

他表示，在4名桃園市長參選人中，他最熟悉鄭文燦的好成績，2人也一起突破很多困難，雖然準備的時間比大家少一點，但相信明天他有能力可以給大家很好的說明，他是政見提出最多、也對市政最了解的候選人之一，他會盡量向市民說明。

鄭運鵬指出，他的政見有很多重點項目是用個人生活及工作經驗提出，希望能獲得市民共鳴，明天也會從這個方向發揮，希望市民可以認同他對於桃園未來8年的建設方向。（編輯：戴光育）1111114