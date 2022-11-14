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高虹安助理費案 綠委：扣薪違反勞基法

2022/11/14 15:43
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（中央社記者王揚宇台北14日電）民進黨立法院黨團今天表示，媒體報導，台灣民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安涉嫌詐領國會助理費，對員工也很苛刻，根本是慣老闆，涉嫌違反貪污治罪條例跟勞基法，呼籲高虹安誠實面對、說明。

鏡週刊今天刊出參選新竹市長的立委高虹安國會助理的薪資內帳明細，揭露高虹安每月向立法院申報、請領的「表定薪資（表帳）、加班費」，與辦公室發給助理的「實際薪資」存在一定的差額，且須上繳至高虹安辦公室的公積金帳戶，詐領金額超過新台幣60萬元。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長黃世杰今天召開「高虹安小金庫，回捐上繳是謊言，詐領退款是事實」記者會，提出相關質疑。

羅致政說，從媒體今天揭露的內容來看，高虹安這幾天對所謂的公基金或小金庫的回應，稱是回捐上繳，但根本就是謊言，詐領退款才是事實。

羅致政指出，高虹安之前被爆出助理遲到、請病假要扣薪，甚至連遲到、沒洗杯子都有價碼，但勞動部今年5月已說明，根據勞動基準法第22條規定，工資應全額直接給付勞工，目的是為了避免工資被任意扣減。

羅致政接著說，事業單位固然可以與勞工約定應遵守的紀律、獎懲等規定，但應使勞工充分地瞭解其權利義務，並應避免濫用，且不得將扣薪作為懲罰的手段。

羅致政質疑，高虹安身為立法者，明知勞動基準法的規定，就算高虹安管理辦公室有內規，但扣薪作為已違反勞動基準法規定，台北市政府勞動局要不要關心一下被高虹安苛刻對待的勞工，高虹安要不要問一下同黨立委、勞權專家賴香伶。

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黃世杰指出，週刊接獲吹哨者爆料資料，發現高虹安所謂回捐給「公積金」的說法和實際情況不符，而且根據資料顯示，公積金的入金可對應到內帳中的「應退款」，而公積金的來源，非幹部自願回捐，而是在約定薪資時，透過浮報、溢領加班費和部分薪資等。

黃世杰說，相信吹哨者已將相關資料交給檢調，讓司法機關進行追訴，而本案已在偵辦中，並非只是政治攻防，假設高虹安未來成為地方行政首長，對於財務、帳務的管理和認識，沒有正確觀念，新竹市政府恐怕會出現更大的問題，這是市民所不樂見的。（編輯：蘇志宗）1111114

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