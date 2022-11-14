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高虹安助理費案 蘇貞昌：詭辯閃避會引起更大懷疑

2022/11/14 14:54（11/14 16:11 更新）
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民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控詐領助理費，行政院長蘇貞昌（左）14日在台北出席「促參新紀元」啟動儀式前受訪表示，露出的事證愈多、人民質疑愈大，就有責任要說明清楚。中央社記者張皓安攝 111年11月14日
民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控詐領助理費，行政院長蘇貞昌（左）14日在台北出席「促參新紀元」啟動儀式前受訪表示，露出的事證愈多、人民質疑愈大，就有責任要說明清楚。中央社記者張皓安攝 111年11月14日
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（中央社記者陳俊華台北14日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控詐領助理費。行政院長蘇貞昌今天說，露出的事證愈多，就有責任說明清楚；如果問A答B，老是詭辯閃避，人民懷疑會愈來愈大，就不是一個好的候選人。

鏡週刊今天刊出參選新竹市長的立委高虹安國會助理的薪資內帳明細，揭露高虹安每月向立法院申報、請領的「表定薪資（表帳）、加班費」，與辦公室發給助理的「實際薪資」存在一定的差額，且須上繳至高虹安辦公室的公積金帳戶，詐領金額超過新台幣60萬元。

蘇貞昌下午出席「促參新紀元」啟動儀式活動，會前受訪時表示，候選人要贏得職位，要先贏得人民的信任，如果露出的事證愈多、人民質疑愈大，就有責任要說明清楚；如果問A答B，老是詭辯閃避，人民懷疑會愈來愈大，就不是一個好的候選人。

另外，中國國家主席習近平今天將與美國總統拜登舉行會談，媒體詢問，是否有召開國安相關會議，研擬可能的狀況應對。

蘇貞昌說，總統蔡英文上任以來，台美關係最好，而且世界上的民主國家也愈來愈重視、支持台灣，政府隨時注意國際各種政經情勢的變化，隨時因應各種情況，政府都會有準備。

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至於國民黨主席朱立倫在臉書發文，指台灣的民主，不會是民進黨為主，更嗆民進黨只會拿外部因素來恐嚇台灣人民；蔡總統日前也說這是中共「20大」後首場台灣選舉，選戰結果是對國際表態的重要指標。

蘇貞昌表示，俄國入侵烏克蘭，台灣面臨中國的威脅，台灣人民是要選擇親中的政黨或家族，還是要選擇捍衛民主、支持國家主權獨立的候選人、政黨，全世界都在看；努力做好防疫、拚經濟，就是最好的輔選、助選。（編輯：林興盟）1111114

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