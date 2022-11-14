疑詐領助理費高虹安將記者會回應 林耕仁籲說清楚

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（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）媒體報導，台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安涉A國會助理費。高虹安競選團隊對此表示，高虹安今天將舉行記者會回應。國民黨新竹市長參選人林耕仁指出，高虹安應要說清楚。

鏡週刊報導，取得吹哨者提供連11個月、共13頁薪資內帳明細，發現高虹安不只涉嫌要求助理上繳加班費，就連助理本薪也被浮報、詐領。

對此，高虹安競辦表示，將於今天召開記者會回應；至於時間地點，正在討論中。

媒體今天上午另向林耕仁競選團隊提問，對於鏡週刊揭露高虹安助理費案有低薪高報情形，是否與林耕仁掌握資料相同。

對此，林耕仁透過錄製影片回應指出，相關報導的內容應該由高虹安說明，他希望高虹安不要再用過去面對辦公室罰責、全時段正職助理在永齡兼職等問題時都推說不清楚的態度，應該對社會大眾講清楚、說明白。

有關鴻海集團創辦人郭台銘昨天在臉書（Facebook）發文指稱「竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人」，林耕仁表示，郭台銘說得很清楚，未來新竹市需要什麼樣的市長，選民有足夠的智慧判斷，也交給市民決定。

林耕仁指出，作為市長參選人，操守一定要禁得起外界檢驗、遇到爭議勇於承擔、並把新竹看成自己的家，不是把新竹看成「是非之地」的參選人，市民絕對有智慧可以做出最正確選擇。

對於高虹安被質疑向公民監督國會聯盟申報助理「沒有加班」實際上卻是加班費請好、請滿的問題，林耕仁表示，高虹安曾獲公督盟評選為「優秀立委」，有次還是民眾黨評鑑最高分，如今被質疑是交假資料，媒體想詢問也不准提問，根本是欲蓋彌彰。

林耕仁指出，高虹安遇到爭議就逃避、遇到檢驗就閃躲，究竟是否是一名合格的市長人選，市民都看在眼裡。

有關台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前表示「民進黨把選舉當職業」，林耕仁表示，民進黨把選舉當職業這是全民都知道的事，但柯文哲要用這個邏輯，就想把高虹安公帑經費問題，轉移焦點給國家機器是不太可能，因為是內部舉發，與國家機器沒有關係。

林耕仁指出，柯文哲說貪污的人不會有15頁帳，這個邏輯就與「理工女所作所為一定合法」一樣，柯文哲的依據到底是什麼，讓人不明白。（編輯：戴光育）1111114