連勝文為林耕仁站台 籲團結挺正藍軍

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（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁、副主席連勝文今天出席「贏回新竹贏回中華民國座談會」，連勝文表示，嚴正破除「藍白合」，只力挺正藍軍林耕仁，盼團結要為選戰做最後衝刺。

林耕仁競選團隊發布新聞稿指出，林耕仁、連勝文今天出席「贏回新竹贏回中華民國座談會」後，隨即上戰車進行掃街，持續爭取選民認同。

連勝文表示，新竹棒球場日前發生各種問題，林耕仁未來上任後，一定會查弊，而這場選戰是「善良對邪惡、公理對謊言」，未來總統選舉則是戰爭與和平，「為了和平，新竹要先贏」。

林耕仁今天出席「贏回新竹贏回中華民國座談會」前，針對媒體上午向林耕仁競選團隊提問，有關鴻海集團創辦人郭台銘昨天在臉書Facebook發文內容，要挺科技人，外界也說林耕仁有相關科技背景部分，對此，林耕仁團隊錄製影片回應，郭台銘表達個人看法都尊重，而科技人說法範圍廣泛，應不用做太多解讀。

媒體提問，林耕仁是否與郭台銘關係好，林耕仁表示，當初郭台銘參加黨內初選時，第一站就來到新竹市，他的確也有幫忙及協助，對郭台銘愛國心、與慈善貢獻一直很欽佩。（編輯：方沛清）1111114