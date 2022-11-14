媒體爆助理費案祕帳 沈慧虹：高虹安誠信破產

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（中央社記者陳俊華台北14日電）媒體報導，民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控詐領助理費。民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天說，若證據確鑿，高虹安已誠信破產，相信新竹市民不會選涉嫌貪污、詐領助理費、甚至苛刻員工的「慣老闆」。

鏡週刊今天刊出參選新竹市長的立委高虹安國會助理的薪資內帳明細，揭露高虹安每月向立法院申報、請領的「表定薪資（表帳）、加班費」，與辦公室發給助理的「實際薪資」存在一定的差額，且須上繳至高虹安辦公室的公積金帳戶，詐領金額超過新台幣60萬元。

另外，鴻海集團創辦人郭台銘在臉書上發文指出，新竹市需要一名能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選，來帶領新竹市邁向未來，至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、新竹市長參選人沈慧虹、新竹縣長參選人周江杰、苗栗縣長參選人徐定禎上午在民進黨中央舉行「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見記者會。

沈慧虹說，科技人才在新竹市其實很普遍，相信新竹市民不會去選一個可能涉嫌貪污、詐領助理費、甚至苛刻員工的慣老闆，不管是產業大老闆或是一般民眾，每個人都有神聖一票、票票等值，這就是民主價值。

沈慧虹表示，相信市民會冷靜、理性、智慧的判斷，誰才適合擔任城市的大家長，郭台銘是在世界產業界知名的大老闆，應該不會希望新竹市民選出涉嫌貪污、不守法的人，所有人應該有智慧做出明智判斷。

沈慧虹說，今天鏡週刊有大篇幅報導，看起來事證比較明確一點，如果證據確鑿，高虹安的行為可能讓她誠信破產，相信品德、守法是大家對市長的最基本要求。（編輯：翟思嘉）1111114