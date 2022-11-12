高虹安助理費爭議 蘇貞昌：如有違法主管機關會查

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行政院長蘇貞昌（圖）12日到南投埔里參加「百年埔里風華再現 水源地重拾童樂趣」活動，受訪時對民眾黨新竹市長參選人高虹安助理薪資爭議表示，如果有違法或不當相關證據，相信主管機關會好好查。中央社記者吳哲豪南投攝 111年11月12日

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（中央社記者吳哲豪南投12日電）民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安助理費爭議，行政院長蘇貞昌表示，立委助理工作多，老闆如能多點溫暖及寬厚，助理也會體諒，如有違法，主管機關會好好查。

蘇貞昌今天下午來到南投縣埔里鎮，參加「百年埔里風華再現 水源地重拾童樂趣」活動，活動開始前，蘇貞昌接受媒體聯訪，被問及對民眾黨新竹市長參選人高虹安助理費爭議看法。

蘇貞昌說，他也當過立法委員，立委助理工作多，非常辛苦，如果能多一點溫暖及寬厚，多一點照顧，助理應該也會多體諒老闆一些，工作也會更愉快一些，如果有違法或不當相關證據，相信地方主管機關會好好查。（編輯：謝雅竹）1111112